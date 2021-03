Fjolla Morina në muaj mjalti, por Gjykata e Kukësit e dënon me 6 vite burg

Telashet me drejtesine nuk e lene te qete Fjolla Morinen. Kengetarja eshtë dënuar me 6 vite burg nga Gjykata e Kukesit.

Kjo e fundit u kap me armë në kufirin e Morinës. Ndërkohë që këngëtarja, e cila pak ditë më parë i dha fund edhe beqarisë, akuzohet për trafikim të armëve dhe municioneve.

Avokatja e saj ka kerkuar denimin me gjobe, por Gjykata ka vendosur per arrest me burg. Menjehere avokatja ka thene se do te apelojne vendimin ne Gjykaten e Shkodres. Nderkohe Fjolla eshte martuar pak dite me pare ne nje ceremoni luksi ne Maldives dhe aktualisht po shijon muajin e saj te mjaltit, qe duket se eshte tronditur nga ky lajm i sotem.