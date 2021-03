Pak para nisjes së fushatës, rrethohet me barriera e makina policie Sheshi “Skënderbej”

Policia ka blinduar kryeqytetin, teksa për pak minuta pritet të nisë fushata elektorale e Partisë Demokratike, në Sheshin “Nënë Tereza”, në orën 17:00, për të vijuar në orën 18:00 me fushatën e Partisë Socialiste, në Sheshin “Skënderbej”.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton se policia ka marrë në ruajtje institucionet përreth shesheve, ku do të mbahen fushatat elektorale të dy partive kryesore në vend. Kështu, Sheshi “Skënderbej”, ku do të mbahet fushata e PS, është rrethuar me barriera dhe po ruhet nga Policia Bashkiake.