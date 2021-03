Gjumi shkakton rrudha, ja çfarë duhet të dini

Kur flemë, disa zakone të këqija mund të shkaktojnë rrudha dhe plakje të lëkurës. Le të zbulojmë se çfarë duhet për t’i shmangur ato. Gjumi i mirë i natës është mënyra më fantastike për të mbajtur lëkurën të re, të shëndetshme dhe të kuruar. Megjithatë, kur shkojmë në shtrat, shpesh bëjmë gabime që as nuk e kuptojmë, gjë që mund të dëmtojë fytyrën tonë. Dermatologu i specializuar për kujdesin ndaj lëkurës Lorena Öberg shpjegoi në një intervistë për “Daily Mail” se cilat janë gabimet më të shpeshta që ne i bëjmë dhe si t’i shmangim ato.

Gjumi i keq shkakton rrudha

Gjëja e parë që shmanget, sipas Lorenës, është të fjeturit më shumë se sa është e nevojshme. Fjetja për më shumë se 7 ose 8 orë në natë nuk shkakton rrudhat direkt, por mbi trupin tonë, duke rritur rrezikun e diabetit, problemet me zemrën dhe rrezikun e goditjes nga ataku.

Ne duhet gjithashtu të jemi shumë të kujdesshëm me vendin ku pushojmë. Të fjeturit në një anë tuaj jo vetëm që na bën të gërhasim, por shkakton rrudha në fytyrë dhe dekolte. Është e domosdoshme të pastroni fytyrën tërësisht dhe ta hidratoni atë mjaftueshëm para se të shkoni në shtrat. Metoda më e mirë për pastrimin e lëkurës është ajo që përfshin kalimin e dyfishtë, së pari me vaj dhe pastaj me krem. Vetëm në këtë mënyrë është e mundur që të eliminohen në mënyrë perfekte të gjitha mbetjet e grimcave, papastërtive dhe smogut, pa tharjen e lëkurës. Për të parandaluar rrudhat, atëherë zgjidhni kremin e duhur, i cili duhet të sigurojë hidratim optimal që zgjat gjithë natën.

Kini kujdes të mos përdorni kremra shumë të rëndë, nga ata që mund të mbyllin poret dhe të bllokojnë procesin e riparimit të lëkurës në mënyrë natyrale. Së fundi, dermatologu rekomandon përdorimin e jastëkëve të mëndafshit dhe lidhjen e flokëve, pa i tërhequr shumë.