“PS një Opera, PD një koncert Rock”, Iljazaj komenton çeljen e fushatës së PD dhe PS: Rama u mor me të gjithë, por jo me Bashën, s’e di pse i shmanget krahasimit me të

Analisti Elvis Iljazaj, i ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24”, komentoi çeljen e fushatës së dy partive më të madh në vend, PD-PS.

Sipas analistit, në fjalimin e kryedemokratit Lulzim Basha, u pa një thirrje e hapur për shqiptarët, për rezistencë e ndryshim, ndërsa shtoi se në asnjë moment nuk u përmend kundërshtari politik.

Nga krahu tjetër, ai thotë se kryeministri Edi Rama, në pjesën më të madhe të fjalimit të tij u mor me kampin opozitar, krahasoi mazhorancën dhe opozitën, por asnjë moment, veten e tij me kryetarin e opozitës. Iljazaj tha se nuk ka një shpjegim, se përse Rama i shmanget një krahasimi me Bashën.

Si e pa Iljazaj atë që ndodhi dje në skajet e Bulevardit?

Elvis Iljazaj: Unë i dëgjova me vëmendje të dyja fjalimet. Fjalimi i Bashës, ajo që më bëri përshtypje ishte që nuk e përmendi asnjëherë kundërshtarin politik, ishte një thirrje për shoqërinë shqiptare, e vlerave më të mira, si merita, krenaria, besimi. Ishte një thirrje për rezistencë dhe besim që gjërat do të ndryshojnë. Rezistencë sepse opozita ka një super pushtet për të mundur. Fjalimi ishte tek plagët më të rëndësishme që po kalon shoqëria sot, ishte një fjalim i thjeshtë, por i drejtpërdrejt. Ndërsa nga ana tjetër, kishim një fjalim të Ramës që ishte krahasuese. 70% e fjalimit të Ramës, krahasonte mazhorancën dhe opozitën. U krahasua me këdo, por nuk u krahasua me atë që duhet të krahasohej me liderin e PD, Bashën. Përmendi Berishën, Metën, aleatët e Bashës. Ndoshta strategët e fushatës i kanë kërkuar që të mos e përmend Bashës, por se di, ai e shmang gjithmonë përmendjen e tij. Nga ana tjetër, kishim pak njerëz, tek PS, ndërsa tek PD, kishte një numër të madh, ishte një ekses ndaj rregullat e COVID-it, por ishte një ekses i kuptueshëm, sepse kjo ka ndodhur edhe në SHBA.

Për hir të së vërtetës fushata e Trump-it qëndronte me atë që ai ka thënë për pandeminë, ndërsa PD ka bërë thirrje që të mbrohemi nga pandemia?

Elvis Iljazaj: Nëse do të përmendja dy metafora e muzikës, do të thoja që ajo e PS ishte opera, ndërsa e PD, ishte “Rock”. Më ka bërë shumë përshtypje se përse Basha nuk e ka përmendur kundërshtarin. Krahasimi që bën Rama me opozitën është diçka e pamoralshme, sepse aleatët e Bashës, duke filluar nga Duka, Ndoka, Dule, kanë qenë aleatët e Ramës. Kjo është e pa princip, edhe lufta që bëhet për LSI, vetë Rama ka bërë marrëveshjen e 1 prillit, bëri Metën president, madje dhe ka pjesë të tij ish-ministrat e LSI. Rama është në vështirësi kësaj here. Hera e tretë qenka e vështirë për të shpikur një fabul komunikimi, por edhe kjo fushatë është e pavërtetë. Berishën e ka mundur në 2013, nuk e ka garën me atë, ka mbaruar si garë, e ka fituar Rama. Të vetmen gjë që shmang, është krahasimi me Lulzim Bashën.

Duhet të prisnim një orë para se të fillonte Basha tek PD, ka qenë me qëllim?

Elvis Iljazaj: Ai është i justifikuar për shkak të errësirës, por nuk e përjashtoj mundësinë që të ishte strategjike. Po të isha si Basha do e bëja me të njëjtën kohë, sepse përballa del më në pah, nga fjalimet, gjuha e fushatës, skenografia. Në politikën estetike, Edi Rama nuk ka kundërshtarë, ndërsa Basha bën një politikë më racional. Unë vetë s’jam fans i estetikës, sepse ajo e PS dje ishte e kuruar estikisht, mua më frikëson shumë në nivele maksimale, sepse politika estetike është tipar i regjimeve totalitare. Më pëlqen politika e arsyeshme, racionale. Pra ka më avantazh estetika, por arsyeja dhe racionaliteti ka qenë më e duhur për një shoqëri të caktuar.

Pas disa javësh do të shkojmë tek kutitë dhe dihet tensionet që ka një proces i tillë. Duket se ka një vëmendje të madhe. Nga BE po shihet se çfarë do të ndodhë për zgjedhje e prapa flasim për negociatat. Edhe SHBA, me Tom Doshin?

Elvis Iljazaj: SHBA nuk ka preferencë për fituesin, por për procesin. Jo më kot është një thirrje për të pranuar rezultatin, mesa duket ajo po del dhe po vë fytyrën e saj. Në njëfarë mënyre Kim po vë fytyrën e saj si garanci të rregullisë së procesit elektoral. Sa do të funksionojë kjo, ne nuk mund ta themi. Ne nuk e dimë çdo të ndodhi, shpresojmë që pranimi i rezultatit të jetë në gjendje normale. Zgjedhjet duhet të jenë të lira dhe të ndershme. Kim ka qenë në Shkodër, Elbasan, do të shkojë në Durrës.

Përpara të gjithë këtij procesi të viteve të fundit, kishim një moment të lëvizshëm, dalja e opozitës jashtë, ku u diskutua për ndryshime më thelbësore, u kërkua ndryshimi i sistemit zgjedhor, u ngrit ideja që të ketë referendume, gjithmonë në prag të zgjedhjeve kjo zbehet, mendon që do i rikthehemi edhe njëherë këtij diskutimi?

Elvis Iljazaj: Besoj po, sepse nuk kemi qenë në situatë normale ku ndodhën këto diskutime. Opozita ushtroi presionin e saj aq sa mundej. Unë gjykoj që pas 25 prillit do të kemi një lloj legjitimiteti të ri të organeve të reja, gjykoj që do të rifillojë edhe njëherë diskutimi për këto. Ka një lloj zgjimi interesi për këto çështje të shoqërisë shqiptare. Është shtruar presioni popullor, për të arritur këtu. Pra është shutuar vëmendja e shoqërisë dhe gjykoj që pas 25 prillit do të flitet për këto problematika.