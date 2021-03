Rudina i bën dedikim bashkëshortit: Je shkëmbi im, të dua pafund!

Sot është një ditë e shënuar për Rudina Magjistarin dhe bashkëshortin e saj Xhavit Bajrami, teksa bëjnë 10 vite bashkë. Moderatorja shumë e dashur për publikun vendosi t’i bëjë një dedikim publik bashkëshortit.

Ajo ka postuar një foto të tyre së bashku, duke i shprehur dashurinë Xhavitit por dhe treguar se ai është një bashkëshort mbështetës dhe baba model.

“10 vite bashke. 10 vite te mrekullueshme dashurie e bekimesh! Gezuar pervjetorin jeta ime, bashkeshorti me mbeshtetes, babai model e shoku me i mire. Je shkembi im e mbeshtetja me e sigurt. Pergjithmone! Te dua pafund, i shtrenjti im!”, shkruan Rudina.