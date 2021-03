Eljo Hysko: Distrikt për industrinë krijuese, fuqizim i teknologjisë dhe inovacionit, si edhe zhvillimi i jetës socio-kulturore në periferi

Zgjedhjet e 25 prillit kanë sjellë qasjen e re, që vendos theksin edhe te fuqia e kandidatit, përpos ekipit. Kandidati për deputet Eljo Hysko ka zbuluar për publikun platformën e tij për të përfaqësuar zgjedhësit gjatë mandatit të ardhshëm, duke sjellë një risi përmes manifestit të tij.



Manifesti, i bërë publik pjesërisht nga deputeti Hysko gjatë një interviste në median visive, sjell tri propozime si shtylla themelore të programit të tij.

Eljo Hysko ka shpalosur para audiencës dhe elektoratit ngritjen e Distriktit të

Industrisë Krijuese. Ky angazhim jep mbështetje për “fuqizimin e rinisë dhe të profesionistëve, të cilët falë talentit krijojnë të ardhura dhe gjenerojnë ekonomi”, është shprehur deputeti Hysko, duke iu referuar talenteve dhe profesionistëve në dizajn, botën e filmit, kërcim, aktrim, fotografë, shtëpi botuese etj. Kjo nismë do të realizohet në shndërrimin e profesionistëve të kësaj industrie në një grup interesi të mirëfillët, të cilët do kenë hapësirën të diskutojnë mbi ҫështje të rëndësishme për këtë industri. Gjithashtu, qasja përmes distriktit të synuar për këto profesione jep mundësi që të kenë suport në të gjitha nivelet dhe për më tepër “do më kenë vokacion të tyre në Parlament, për të ngritur ҫështje, paraqitur ide apo projekte, si edhe adresimin e nevojave të tyre”, ka deklaruar më tej deputeti Eljo Hysko.

Pika e dytë e zbuluar nga ky manifest ka qenë teknologjia dhe inovacioni. Deputeti Hysko thekson se “Është e rëndësishme të flasim për teknologjinë dhe investimet në këtë sektor, për të garantuar vende pune cilësore në Shqipëri dhe për projekte jashtë vendit”.

Përmirësimi i cilësisë së jetës në zonat suburbane është pika e tretë e që Eljo Hysko ka bërë publike nga manifesti i tij politik. Kjo shtyllë në program vjen si reflektim i angazhimit në zonën e Kamzës për rreth një vit e gjysmë. “Kam njohur të rinj e të reja të jashtëzakonshëm, të tillë si kampionë kombëtarë debat, ekselentë, talente në kërcim etj. Në zonat suburbane ka uri dhe etje për përmirësim të jetës socio-kulturore”, është shprehur kandidati Eljo Hysko, i cili kërkon rikonfirmimin si deputet në zgjedhjet e 25 prillit. Ai thekson se do arrijë të krijojë dhe të shtrijë një kohezion në zonën suburbane ashtu si në zonën urbane.

“Dua të përfaqësoj të rinj, profesionistë dhe talente, që kërkojnë më shumë mundësi dhe cilësi më të mirë jete”, është shprehur Eljo Hysko, duke vendosur theksion se përpos sfidës kryesore të fitores së ekipit të PS-së, “gjithsecili është i motivuar të japi maksimumin për të vijuar përpara projektet që ka”.

Bëhet e ditur se këto ditë pritet që të publikohet i plotë manifesti i programit që Eljo Hysko ka shpalosur shkurtimisht për zgjedhësit.