”Së bashku do ta kapërcejmë pandeminë”, Von der Leyen reagon pas bisedës me Ramën: Vaksinat do të përdoren për punonjësit shëndetësorë dhe…

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Layen, ka reaguar pas bisedës telefonike të zhvilluar me kryeministrin Rama.

Përmes një postimi në ”Twitter”, Von der Leyen thekson se BE është pranë partnerëve në Ballkanin Perëndimor, ndërsa shton se 651 mijë vaksinat e Pfizer që do i dhurohen rajonit tonë, do të shërbejnë për vaksinimin e punonjësve shëndetësorë dhe qytetarëve në nevojë.

“Ne jemi pranë partnerëve tanë në Ballkanin Perëndimor. Diskutova me Edi Ramën për shpërndarjen e vaksinave në Shqipëri, financuar nga Komisioni Europian për të vaksinuar sa më shpejt punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe njerëzit në nevojë. Së bashku do të kapërcejmë pandeminë”, shkruan von der Layen.