Rama tek qendra e vaksinimit: Brenda majit vaksinojmë gjysmë milionë shqiptarë

Kryeministri Edi Rama ka inspektuar nga afër dy çadrat në Sheshin Skënderbej, ku po kryhet vaksinimi i të moshuarve me vaksinën Sinovax.

Kreu i qeverisë, teksa ka bashkëbiseduar me të moshuarit, iu ka uruar atyre shëndet ndërsa nuk i ka kursyer as kritikat. Ai i kërkoi ministres Manastirliu që të vendosnin disa karrige në hyrje të çadrave, ku të presin të moshuarit. Po ashtu ai u shpreh optimist per vaksinimin.

“Brenda majit, gjysmë milioni shqiptarë të vaksinuar. Kam bindjen e plotë se do të ecim shumë shpejt. Kemi siguruar sasi të konsideruershme. Besoj shumë që ky sezon turistik do të jetë shumë i lehtësuar si rezultat i këtyre goditjeve që i bëhet zinxhirit të infektimeve. Mbetemi të bindur që deri në pranverën e ardhshme do të jenë vaksinuar të gjithë. Por ministrja s’më lë, por unë mendoj se do të vaksinohen më parë.”, tha Rama.