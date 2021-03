Inxhinieri biomjekësor Ermand Mertenika: Vaksina, politikë kompeticionale monopolistike, apo faktor anti-Covid

Aktualisht u bë një vit nga bashkëjetesa me Covid-19 i kthyer tashmë në pandemi globale duke shkaktuar dëme të mëdha njerëzore dhe aq më tepër ekonomike, dhe siç nënkuptohet ne do bashkëjetojmë me këtë pandemi deri në një kohë të papercaktuar ku aktualisht guri kilometrik i bashkëjetesës po vjen duke u zvogëluar , dhe kjo deri tani është një meritë e konceptit të imunitetit të tufës.

Po çfarë̈ nënkuptojmë me imunitetin e tufës dhe përse pikërisht kjo është ajo që mbi 80% po e dominon këtë element viral?

Siç e dimë organizmi i qënies së gjallë krahas qelizave të ndryshme përmban dhe ata që ne i themi anti-korpe, pra qelizat të cileat dedektojnë dhe dominojnë elementet virale dhe ato bakteriale pra ato që emërtohen qelizat imunitare.

Qelizat imunitare janë barriera kryesore dhe protektore e organizmit të gjallë të cilat dominojnë viruset dhe bakteret të cilat depërtojnë në organizmin tonë.

Në qelizat imunitare bëjnë pjesë: (Limfocitet T, Limfocitet B, Neutrofilet, Monicidet , Makrofaget dhe pikërisht keto përbëjnë qelizat e bardha të gjakut të emërtuar Leukocidet).

Qelizat Imunitare janë pikërisht ata të cilët dominojnë elementet virale dhe bakteriale në organizëm dhe, gjithashtu, mbajnë nën kontroll qelizat tumorale apo lezionet kancerogjene.

Cilët janë 6 shenjat të cilët tregojnë që sistemi juaj imunitar është i dobët dhe si mund të rikuperojmë sistemin tonë imun (Qelizat Imunitare)?

Shenjat të cilët shfaqen tek një person për shkakt të një sistemi imun të dobët janë:

1- Personi ka nivel të lartë të hormonit të kortizolit të lëshuar lëshuar në gjak që do të thotë që ka një nivel stresi të lartë pasi sic e kemi përmendur stresi gjeneron hormonin e kortizolit (Hormoni më i dëmshëm në organizëm).

2- Ftohje kronike (kur një person aktualisht ka një ftoje kronike ose gjëndje gribale të frekuente ose të përsëritshme)

3- Probleme të shpeshtë me sistemin e trejtjes dhe stomakun

4- Rikuperimi i plagëve është shumë i ngadaltë

5- Është pre e infeksioneve të ndryshme dhe të vazhdueshme.

6- ËSHTË i lodhur tërë kohës (Deficence potenciale)

Si të rikuperojmë sistemin tonë imunitar:

1- Të ushqyerit shëndetshëm

2- Gjumi normal rikuperon dhe forcon sistemin imunitar

3- Ushtrime gjimnastikore frekuente

4- Larja dhe disinfektimi i duarve (Pastërtia e përgjithshme)

5- Vaksina

6- Evitimi i duhanit

7- Vlera normale: raporti peshë-gjatësi

8- Eliminimi absolut i stresit.

Çfarë̈ është vaksina dhe si ndikon ajo në dominimin e viruseve dhe baktereve në organizmin tonë?

Kuptohet që, zgjidhja e vetme për të dominuar sa më shpejt këtë armik të padukshëm është vaksina. Vaksina është një përmbajtje virale e cila stimulon qelizat imunitare pra qelizat e bardha të gjakut (leukocidet), për të dominuar efektin zinxhir të përhapjes gjithnjë e më tepër të COVID-19 për të infektuar qeliza të tjera të shëndosha dhe për të tkurrur dispersionin pra përshkallëzimin.

Pra, e thjeshtuar nënkupton një element viral i cili injektohet në gjakun e pacientin me efekt pozitiv për të aktivizuar qelizat protektore të organizmit.

Vaksina është e vetmja mënyrë për të luftuar pandeminë për një kohë të shkurtër.

Si po e kthejnë kompanitë prodhuese farmaceutike konceptin e vaksinës në një focus kompeticional përfitues sesa një faktor anti-Covid për hir të së mirës globale.

Sigurisht vaksinat janë kthyer në një arenë të kompanive giganike të farmaceutikës pasi pikërisht në bazë të analizës sime kemi një focus në politikën dhe strategjinë përfituese dominuese të tregut farmaceutik sesa një focus për të shpëtuar globin nga kjo pandemi në njërën anë të prizmit ky kompeticion është i frytshëm sepse amplifikon kërkimin dhe implementimin shkencor ndërsa në anën tjetër është jo-eficient për vetë faktin së keto monopole giganike mund të fillojnë godasin njera tjetër duke ngjallur më tepër një frymë skepticizmi për ti aplikuar këto vaksina.

Kemi muaj nga inventimi apo shpikja e vaksinës dhe më tepër janë evidentuar emërtimet e këtyre vaksinave si Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca dhe sipas kësaj filozofie emra të tjerë mund të presim t’i shtohen kesaj konkurence.

Sa më shumë emërtime vaksinash të shtohen aq me tepër frymë skeptike do kemi për ti aplikuar pra po behen gati disa muaj të cilët vende të ndryshme po përdorin emërtime të ndryshme vaksinash dhe shkalla e konfuzionit vazhdon të rritet.

Sigurisht efektiviteti i tyre është i madh për vetë faktin sepse janë mbi 93-95% efektive por “Xhungla” e fortë kompeticionale midis këtyre gjigandeve farmaceutike më tepër e ka fokusin tek përfitimin dhe dominimi global ndaj emrit të vaksinës.

Gjithashtu, është lënë për të dëshiruar paragjykimi i rëndomtë i Bashkimit Europian ndaj aplikimit të vaksinave tek vendet e treta në të cilët përfshihen shtetet e ballkanit dhe Shqipera me shprehjen :

“Vaksinat nuk mund të ndahen me vendet e varfra” është thënë nga kryetarja e Komisionet Europian.