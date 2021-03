“Flija me Johnson sa herë s’kishte gruan në shtëpi”, Jennifer Arcuri pranon lidhjen me kryeministrin britanik, detajet erotike nga marrëdhënia

Biznesmenia Jennifer Arcui ka pranuar lidhjen katër vjeçare me Boris Johnson për herë të parë ditën e djeshme, në një intervistë ekskluzive me Sunday Mirror.

Ndërsa prej kohësh qarkullonin thashetheme për lidhjen e tyre të fshehtë, është hera e parë që sipërmarrësja e pranon publikisht, duke folur ‘gjerë e gjatë’ pa doreza. Gjatë intervistës, ajo zbuloi se me Boris Johnsonin kishin kryer marrëdhënie seksuale për herë të parë vetëm disa orë para se kryetari i atëhershëm i Londrës të shfaqej në publik në Lojërat Paraolimpike 2012.

Sunday Mirror, ka zbuluar nga intervista 7 fakte bombastike, lidhur me marrëdhënien e tyre të fshehtë.

Lidhja zgjati katër vjet

Sipërmarrësja Arcuri i tha Mirror lidhja e saj me Johnson, kryetari i atëhershëm i Londrës, zgjati katër vjet. Ajo thotë se ata takoheshin një herë në javë dhe e thotë e bindur: “Unë e doja atë. Unë e adhuroja atë. ”

Jennifer zbulon një “tërheqje fizike dhe intelektuale” të ndërsjellë mes tyre . Ata ndanë një dashuri për Shekspirin, ajo e kodoi atë Aleksandri i Madh dhe ai e donte trupin dhe mendjen e saj.

Jennifer thotë se romanca e saj me Kryeministrin Boris, i cili ishte Kryetar i Bashkisë së Londrës në atë kohë, zgjati nga 2012 në 2016. Ishte mandati i tij i dytë i zyrës dhe ai ishte martuar me ish-gruan Marina, nënë e katër fëmijëve të tyre.

Për herë të parë kryen marrëdhënie vetëm disa orë para ceremonisë së hapjes Paraolimpike

Jennifer se hera e parë që ajo fjeti me Boris ishte më 29 gusht 2012, pak para ceremonisë paraolimpike. Ajo thotë se shkoi në banesën e saj në Shoreditch High Street të modës në Londër me kostum bashkie me simbole Olimpike.

Gjithmonë pasi flinin bashkë, Boris kërkonte çorapet

Pas seksit, ajo tha se Boris nuk donte të largohej dhe asaj i duhej ta nxirrte nga dera ‘me forcë’. Por së pari asaj i duhej të gjente çorapen e tij të humbur.

Johnson kërkonte shpesh foto intime të saj

Jennifer thotë se ata Shkëmbenin mesazhe seksuale. Ajo dërgoi një foto “arti” të saj topless.

Shumica e fotografive ishin nga xhirimet profesionale dhe Jennifer i dërgonte ato sa herë që Boris ishte i dëshpëruar.

Ai iu lut asaj për një foto intime në një udhëtim të huaj të financuar publikisht

Mesazhet e para nga Mirror tregojnë se të paktën një kërkesë është bërë ndërsa ai ishte në një mision tregtar të financuar nga taksapaguesit në Izrael si Kryetar i Bashkisë së Londrës. Gjatë vitit të katërt të lidhjes së tyre, të dy ishin në një mision zyrtar tregtar në Tel Aviv.

Zonja Arcuri thotë se Johnson ishte i dëshpëruar pasi zyrtarët palestinezë anuluan një varg takimesh pasi ai kritikoi një bojkot të mallrave izraelite. Në mesazhe shihej se ata diskutuan për takimin në Hotel King David, ku Johnson ishte mysafir i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Izraelit.

Kur Arcuri tha se nuk do ta puthte në rrugë, ai tha “ky është qyteti im, nuk më intereson”

Jennifer thotë: “Ai bërtiti, ‘Më puth!’ Dhe unë thashë, ‘Z. Kryetar, unë nuk puth politikanë në rrugë’. Ai tha: ‘Ky është qyteti im, nuk më intereson’. Jennifer kujton: Ai dëshironte shumë të më merrte në shtëpi atë mbrëmje. Unë nuk pranova të dorëzohem. Ai u zhgënjye shumë dhe u largua me biçikletë.”

Ata kryen marrëdhënie në divanin familjar në shtëpinë e Johnson

Arcuri thotë se dyshja kishin bërë seks në divanin e familjes në shtëpinë martesore të Johnson në 2016.

“Ne po diskutonim disa nga kapitujt e fundit nga libri i tij. Ai tha: ‘Unë kam një bllok të plotë shkrimtarësh. Unë kam nevojë të kuptoj atë që po përpiqem të them, por dua që ti ta dëgjosh atë. Unë me të vërtetë kam nevojë për ty, zemër, kam shumë nevojë për ty. Ne kaluam në leximin e Makbethit, i cili ishte një lloj rutine e paralojës që kishim. Unë i thashë: ‘Le të kalojmë tek gjërat e mira‘

Gruaja e Johnson, Marina Wheeler, një ‘QC’ për të cilën thuhet se po punonte në atë kohë, mbërriti në shtëpi vetëm disa minuta pasi e dashura e Johnsonit ishte larguar.