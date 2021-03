“Për lyerjen mos kini merak, kemi mik kryebojaxhiun”, Rama inspekton punimet në lagjen e re dhe godinën e Bashkisë: Do vijë FMN-ja në Laç

Kryeministri Edi Rama ka inspektuar sot kantierin e ndërtimit të lagjeve të reja në Laç, ku do të strehohen familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit.Teksa shoqërohej nga kandidatja për deputete e PS-së, Lindita Nikolla dhe kryetarja e Bashkisë së Kurbinit, Majlinda Cara, Rama është njohur me projektin në fjalë dhe ecurinë e tij. Mes të tjerash ai nuk i ka kursyer as batutat.

“Për lyerjen mos e kini merak. Kryebojaxhiun e kemi mik.”, tha Rama, duke shkaktuar të qeshura.

Po ashtu, Rama pa nga afër dhe kantierin e ndërtimit të godinës së bashkisë në Laç.

Rama: Hajde bashki, hajde!

Kryebashkiakja: Është 4 mijë metra katrorë

Rama: Do ta marrin FMN. Do hyjë FMN në Laç.