Rakacolli e Brataj: Pas prillit do të ketë rritje të infektimeve dhe të sëmurëve, rreziku më i madh vjen nga…

Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, dhe kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, thanë në emisionin “Real Story” të gazetarit Sokol Balla, në News24, se pas fushatës elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit, do të kemi një rritje të kurbës së koronavirusit.

Për ekspertët e Komitetit Teknik të Ekspertëve, është shqetësuese grumbullimi i njerëzve në takimet elektorale, dhe sidomos në zonat e thella, ku kontrollet janë më të pakta.

Pjesë nga diskutimet:

Rakacolli: Vaksinimet sot e kanë kaluar shifrën e 100 mijëve, ritmet me të cilat po ecet janë shumë premtuese, që të kemi një verë me turizëm të aktivizuar. Por nuk janë ende numra të kënaqshëm, kështu që duhet të vazhdojmë të mbajmë masat që kemi thënë, maska, distancim fizik e social.

Brataj: Kujdesi është më i pakët në zonat e thella, ku ka më pak kontroll. Është fiziologjike që do të ndodhë, pas prillit do të kemi një rritje të numrave të infektuar dhe të sëmurëve, për arsye të fushatës, të grumbullimit të njerëzve. Edhe shkuarja e vetë kandidatëve për deputetë në zonat e thella, ku janë të detyruar të shkojnë, është një rrezik, se kontrolli është më i vogël. Në Gjirokastër shpërtheu virusi, se u bllokuan njerëzit në kufi. Është shumë e qartë që edhe grumbullimi i njerëzve tani do ta japë rezultatin.

Rakacolli: Epidemia është zhvilluar me valë dhe ka ndjekur një tendencë valësh, ku vendet që e kanë pas më shpejt, e kanë kaluar më herët valën. Në Kosovë epidemia filloi më vonë dhe rastet janë rritur më vonë. Edhe te ne, kjo është arsyeja pse nuk i ndryshuam masat në mbledhjen e Komitetit, pasi diskutuam edhe zgjedhjet.

Brataj: Nuk e di pse çuditërisht prisnin të gjithë që të hiqeshin masat më 25 mars. Duke parë ditët e fillimit, sa po respektohen masat, ku njerëz në masë mblidhen, kjo më shqetëson.