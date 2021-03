Vuçiç: Nëse do të njihja Kosovën, do të merrja çmimin Nobel për paqe

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç ka bërë sërish një deklaratë të fortë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Ai pohoi se vetëm një Serbi e dobët dhe e pasuksesshme do të ishte e mirë për të gjithë dhe ai do të ishte “më i miri në botë”.

“Nëse do ta njihja Kosovën, do ta merrja Çmimin Nobel”, tha Vuçiç në TV Happy. Ai pohoi se ishte i interesuar se çfarë do të thoshte historia në “50 vjet dhe se ai kishte marrë shumë çmime deri më tani që pothuajse askush në Serbi nuk i kishte marrë”.

Presidenti Vuçiç përsëriti se që nga ardhja e tij në pushtet, Serbia ka ndërtuar më shumë rrugë sesa gjatë gjithë periudhës së qeverisjes së Titos.