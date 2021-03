Komiteti i Ekspertëve vendos: Maturantët kthehen në klasa, mbeten në fuqi masat e tjera anti COVID

Komiteti i Ekspertëve vendosi sot rikthimin në shkollë të maturave, teksa mbeten në fuqi masat e tjera antiCovid.

Kryetarja e komitetit të ekspertëve Mira Rakacolli tha se duke u bazuar mbi shifra dhe analizën e atyre shkaqeve dhe situatave që çojnë në këto shifra, ekspertët mendojnë që vërtetë situata mbetet e qëndrueshme, për uljen e lehtë të incidencës, uljen e shtrimeve në spitale dhe të jetëve të humbura, por shifrat përsëri nuk janë aty ku duhet të jenë për të liruar situatën.

“Prandaj mendojmë që masat të propozuara për t’u rishikuar në afatin që u la në mbledhjen paraardhëse të rishikohen përsëri në atë afat.

Me përjashtim të faktit që duke u bazuar në shifrat e infeksionit SARS-COV 2 në grupmoshën 15-20 vjeç dhe sidomos duke marrë parasysh rezultatet impresionuese që janë arritur me vaksinimin masiv, sidomos tek arsimtarët, në kushtet e momentit që zhvillohet viti akademik, maturat të fillojnë mësimin në klasë. Natyrisht që është një masë, vijimësia e të cilës do të kushtëzohet nga një monitorim shumë i kujdesshëm i shifrave gjatë kohës që këto matura do të jenë të hapura. Maturat duhet të zbatojnë me shumë rigorozitet protokollet e sigurisë për mbrojtjen nga infeksioni SARS-COV2.