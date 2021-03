Rama: Pas të moshuarve, do të vaksinohen punëtorët e fasoneve dhe fabrikave

Kryeministri Edi Rama ka vizituar sot një fasoneri në Shkodër. Gjatë bashkëbisedimit me punonjëset e kësaj fasonerie, Rama tha se do të nisë vaksinimi për gratë dhe vajzat që punojnë në këto biznese, pasi të mbarojnë pensionistët.

PJESË NGA BASHKËBISEDIMI

Rama: Zaho ka qejf qenin. Atë ka mikun e vetë. Sa pëllumba keni?

Sipërmarrësi: 80 apo 100

Rama: A është problem që bëjnë pis?

Sipërmarrësi: Po i lajmë. I kemi qejf.

Rama flet me vajzën e vogël të familjes: A ke motër apo vëlla?

Vajza: Jo

Rama: Si nuk ke motër? ! Si nuk ka motër?

Babai i saj italian: Po provojmë (flet babai i saj në italisht)

Rama i shpjegon dhe përfitimin nga bonusi i bebes

Rama: I bëra llafe italianit se pse e ka lënë gocën vetëm. I thash si s’të vjen zor, ke marrë alamet vajze nga Shkodra.

Punonjëset: I kemi thënë dhe ne.

Ramës i dhurojnë një tufë me lule

Rama: Lulet nuk i dhurohen burrave. Ua kam thënë 100 herë. Lulet i meritojnë ja, kjo lulja. Nuk i meritojnë ferrat. Pas vaksinimit të gjithë gjysheve e gjyshërve, ne do ta nisim vaksinimin për moshat më të reja, me të gjitha vajzat dhe gratë e mrekullueshme të fabrikave me material porositësi. Për gratë, burrat më vonë.