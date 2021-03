Voltana Ademi i përgjigjet Ramës: Shkodra s’e ka pranuar as në kohët e egra të komunizmit arrogancën e pushtetit

Kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi, ka reaguar pas sulmeve të ashpra të kryeministrit Edi Rama, të bëra këtë pasdite në një takim elektoral nga qyteti verior.

Rama e cilësoi Ademin si “shembullin drithërues të injorancës, që nuk e prish terezinë për punët e qytetarëve, ndërsa kryebashkiakja thekson se ai e ka të qartë që më 25 prill do të largohet me votën masive të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë.

Reagimi i kryebashkiakes Voltana Ademi:

Edi Rama bredh neper Shqiperi me te vetmen alternative qe i ka mbetur: Sulmet ndaj opozites. Pas 8 vjet deshtimesh ne cdo fushe,pas 8 vitesh ku te vetmit qe fituan ishin oligarket e tij, pa asnje bilanc konkret dhe asnje arritje Edi Rama, i lodhuppr dhe i pashprese mundohet te hedhe balte mbi PD,drejtuesit dhe anetaret e simpatizantet e saj si e vetmja menyre komunikimi qe i ka mbetur per te folur me shqiptaret.

Sot nga Shkodra ai me sulmoi me gjuhen dhe fjalorin e vetem qe ai njeh, ate te fyerjes dhe sharjes. Shkodra e qytetarise dhe e kultures nuk e ka pranuar as ne kohet e egra te komunizmit arrogancen e pushtetit. Aq me pak mund ta pranoje sot. Duke sulmuar shkodren, qytetaret e saj dhe mua si kryetare e bashkise, Edi Rama nuk ben gje tjeter vetem se deshmon friken dhe dobesin e dikujt qe po jeton ditet e fundit te pushtetit.Njeriu qe ska mbajtur asnje premtim dhe qe e ngeci Shqiperine per 8 vjet, sot sillet rrugeve te vendit me arrogance por lodhet me kot.

Ai e ka te qarte se ne 25 prill do te largohet me voten masive te Shkodres dhe gjithe Shqiperise. Sepse ndryshimi po vjen dhe shqiptarët mezi po e presin. Ne 25 prill Rama dhe arroganca e tij do te largohen dhe Shqiperia qytetare do te fitoje.