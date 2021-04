Edicioni i 65 i Eurovizion, lista e vendeve që do të garojnë në gjysmëfinale, ja ku renditet Shqipëria

EBU njoftoi rendin e paraqitjes së 16 dhe 17 vendeve që do të shfaqen përkatësisht në gjysmëfinalet “A” dhe “B” të Eurovizionit të 65-të. Shqipëria do të dalë në skenën e Ahoy Arena në Roterdam në vendin e njëmbëdhjetë në gjysmëfinalen e dytë.

Rendi i paraqitjes në gjysmëfinalen e parë, të martën, 18 maj 2021:

Lituania Sllovenia Rusia Suedia Australia Maqedonia Veriore Irlanda Qipro Norvegjia Kroacia Belgjika Izraeli Rumania Azerbajxhani Ukrainë Malta

Rendi i paraqitjes në gjysmëfinalen e dytë, të enjten, 20 maj 2021:

San Marino Estonia Republika Çeke Greqia Austri Polonia Moldavia Islanda Serbia Bujqësia Shqipëria Portugalia Bullgaria Finlanda Letonia Zvicra Danimarka

Rendi i paraqitjes së 26 vendeve në Finalen e Madh (dhjetë të secilës gjysmëfinale, Hollanda “pritëse” dhe Pesë Big), do të shpallet herët në mëngjes të Premten, 21 maj 2021. Shqiperia në këtë kompeticion do të përfaqësohet me këngëtaren Anxhela Peristeri.