Mediat italiane ngrenë alarmin: Trafikantët shqiptarë të kokainës tentuan të blejnë gjysmën e Venecias, ja kush janë të arrestuarit një ditë më parë (Emrat)

Trafik droge “lumë”, që sillte të ardhura deri 1 milionë euro në një muaj. Nëse banda nuk do shkatërrohej, trafikantët mund të arrinin të blinin disa zona të Venecias. Kështu shkruajnë mediat italiane, në lidhje me arrestimin një ditë më parë të një rrjeti shqiptarësh në Venecia, që trafikonin kokainë.

Sipas Skuadrës Policore të Venecias, organizata e kryesuar nga i shqiptarët ishte në gjendje të shiste më shumë se dy kilogramë kokainë çdo 30 ditë, për t’iu përgjigjur një kërkese që nuk e ndjeu kurrë krizën, madje as në periudhën e kufizimeve për shkak të Covid.

Gjithmonë ka pasur blerës të shumtë, të gatshëm të shpenzojnë edhe 100 euro për ndonjë pluhur të cilësisë së lartë për të pirë, dhe kështu mund të shpjegohet biznesi i lulëzuar i tregtisë së drogës në qendrën historike. Ka kaq shumë njerëz, të cilët duan që të marrin dozën e radhës të kokainës, sepse janë të varur nga droga.

Në konfirmim të qarkullimit të konsiderueshëm të grupit kriminal, gjatë operacionit të martën policia sekuestroi 70 mijë euro në dispozicion të kreut të pretenduar të organizatës, Kol Bushpepa, 40 vjeç, i mbrojtur tani nga avokatët Giorgio Pietramala dhe Stefania Pattarello, dhe rreth 15 mijë euro në disponueshmërinë e të dyshuarve të tjerë. Një shumë parash që sipas hetuesve përbën të ardhurat e veprimtarisë tregtare dhe që u mbajt për t’u investuar pjesërisht në blerjen e dozave të reja droge: çdo gram kokainë kushtonte 35 euro për tregtarët.

Policia beson se një pjesë e parave u përdorën për të blerë një shtëpi, e cila u përdor më vonë si një vend ku mbahej lënda nrkotike. Ata argumentojnë se mbrojtja e Bushpepas është gati të shkatërrohet, duke provuar se prona është në emër të gruas së tij, e cila pretendohet se e bleu atë me të ardhura krejtësisht të ligjshme.

Personat e arrestuar, në ekzekutim të urdhrit të paraburgimit të lëshuar nga gjyqtari hetues Massimo Vicinanza, janë 11, njëri prej të cilëve në arrest shtëpie dhe të tjerët në burg. Përveç Bushpepës, zëvendësi i tij, Erjon Tusha, 33 vjeç, të dy me banim në Mestre. Në pranga ra edhe një kushëri tjetër: Erald Tusha, 32 vjeç, Salih Dauti, 33 vjeç, Fation Caushaj, 29 vjeç, Gasper Maklaj, 30 vjeç, Skelzen Meshi, 32 vjeç, Toulan Osmani, 35 vjeç, Emiljano Sterkaj, 34 vjeç, Brunilde Tusha, 30 vjeç dhe Olsi Veizi, 29 vjeç Të tjerët janë në kërkim. Nëntë gjendjen nën hetim, e zëvendësprokurorja Alessia Tavarnesi sfidon shoqatën kriminale që synon trafikimin dhe tregtimin e drogës. Marrjet në pyetje të të arrestuarve do të zhvillohen sot.

Hetimi filloi nga ankesa e një konsumatori, subjekt i një përpjekje për zhvatje, ndoshta për lëndë narkotiike të papaguara. Përgjimet e aktivizuara nga skuadra lëvizëse bënë të mundur rindërtimin e një trafiku të përhapur të drogës, të organizuar në tre nivele.

Në bazë të hetimeve, ka disa venecianë, konsumatorë, të cilët furnizoheshin nga një nivel i dytë, i përbërë nga shtetas shqiptarë, me punë të rregullta në dukje, sikur nuk dinin asgjë për këtë trafik të drogës. Njëri, në veçanti, operonte si një transportues uji dhe e fshehu drogën në arka me fruta e perime. Më në fund, niveli i tretë: ai i burrave në krye të organizatës, të cilët u përpoqën t’i shmangen hetimit me një shkëmbim pothuajse të përditshëm të kartave telefonike dhe një seri titujsh fiktivë.

Hetuesit zbuluan se grupi ishte shumë aktiv në qendrën historike: klientët telefonuan në telefon për një takim, i cili ndodhi në Piazzale Roma ose në ndonjë fondacion që tregtarët e drogës arritën me anije. Hetimet për rastin vazhdojnë.