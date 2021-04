Meta i prerë: Më i rëndësishëm procesi, sa rezultati i zgjedhjeve. S’pyes për kriminelët…

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, i ftuar në emisionin “Log”, deklaroi se nuk i intereson se kush del fituese në zgjedhje.

Ai theksoi se në interes të tij është procesi zgjedhor se sa rezultati i zgjedhjeve.

Gjithashtu, Meta kishte një paralajmërim për siç i quan ai, horrat dhe gangsterët, ku tha se nuk i llogarit. Gjithashtu u ndal edhe tek mafia ndërkombëtare, ku tha se mos guxojnë ta shohin Shqipërinë si një vend eksperimental.

“Më i rëndësishëm është procesi zgjedhor dhe jo rezultati i zgjedhjeve. Qëndrimet e mia kanë interes vetëm në vendosjen e legjitimitetit të plotë të të gjitha institucioneve. Për mua nuk është e rëndësishme kush fiton zgjedhjet, por që zgjedhjet të jenë një mundësi historike për të vendin, për t’u shkëputur nga kjo pengmarrje, nën shembullin e dosjeve të Shijakut dhe të Dibrës. Procesi është i rëndësishëm. Ilir Meta nuk pyet për horrat dhe gangsterët, nuk pyet për mafien ndërkombëtare dhe as për diplomatë të korruptuar. Ilir Meta mendon vetëm për Shqipërinë dhe për respektimin e Kushtetutës. Madje edhe sot kam një paralajmërim të prerë për ta, në veçanti me mafien ndërkombëtare, të bëjnë kujdes sepse Shqipëria nuk është një vend eksperimental. Ilir Meta nuk e llogarit fare mafien ndërkombëtare. Mafia ndërkombëtare i ka të regjistruara në telefonat e saj mesazhet e Presidentit, por dhe ballë për ballë i kam paralajmëruar. Duhet të jenë shumë ë kujdesshëm me Shqipërinë dhe shqiptarët. Shqiptarët janë zot në vendin e tyre dhe ne, zgjidhjen do e japim vetë”, tha Meta.