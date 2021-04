U hodh poshtë propozimi për fletën e votimit, PS do të ankimojë në KAS vendimin e Komisionerit Zgjedhor

Partia Socialiste ka reaguar menjëherë pas miratimit të fletëve të votimit të zgjedhjeve të 25 prillit, nga Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve.

Gazetari Ergys Gjença, raporton për “BalkanWeb”, se Partia Socialiste do e ankimojë në KAS vendimin e marrë nga kreu i KQZ, Ilirjan Celibashi.

Kujtojmë se pak momente më parë, Celibashi miratoi fletën e votimit, ku kandidatët do të pasqyrohen me emra e mbiemra, e nuk miratoi propzimin e Partisë Socialiste, e cila ishte e idesë që kandidatët të identifikoheshin me numra. Gjatë mbledhjes së fundit të KQZ-së, Ilirjan Celibashi u shpreh:

“Kandidatët do ë identifikohen me emër, fonti i fletës së votimit do të jetë ndryshe për çdo qark”.

Kujtojmë se disa ditë më parë, Celibashi deklaroi se shënimi i emrave shkon me përputhje me Kodin Zgjedhor, si dhe shtoi se është më ndihmuese për zgjedhësit, në mënyrë që të mos jenë konfuz në ditën e votimit.