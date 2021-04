Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka miratuar fletën e votimit me emra duke rrëzuar kërkesën e Partisë Socialiste që kërkonte një fletë me numrat e kandidatëve.

Kreu i Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve, Ilir Celibashi, ka vendosur që kandidatët do të identifikohen me emër, ndërsa shtoi se fonti i fletës së votimit do të jetë i ndryshëm për çdo qark.

“Kandidatët do ë identifikohen me emër, fonti i fletës së votimit do të jetë ndryshe për çdo qark”, tha Celibashi.