Drejtësia e re/ Etilda Gjonaj: Zgjidhje për 38 mijë dosje. Raporti i IT: Jemi në mes të luftës, Shqipëria ka bërë progres në raport me vendet e rajonit

Marsela Karapanço: Mirëmbrëma të gjithë mirësevini në “Frontline” edhe në këtë betejë të kësaj të enjteje mes fushatës në drejtësi dhe drejtësisë në fushatë. Më është bashkuar në studio Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj njëherazi dhe kandidate e PS në Tiranë. Faleminderit që jeni në “Frontline”.

Etilda Gjonaj: Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën.

Marsela Krapanço: Flasim fillimisht për reformën në drejtësi e cila ka qënë pika kyçe dhe nevralgjike të paktën e këtyre viteve të fundit. A është kjo reforma në drejtësi që kishit menduar kur ëeshtë miratuar në 2016 znj. Gjonaj?

Etilda Gjonaj: Kjo padyshim është një reformë që vijon, një mision i cili është i papërfunduar. Ka pasur rezultate të mira. Kjo është ajo reformë që ne e kemi ideuar, por padyshim kërkon akoma shumë rezultate për t’u prekur nga qytetarët. Prandaj është kryefjala e fushatës sonë dhe jo thjesht e fushatës, por edhe e programit tonë, ku Shqipëria 2030 do ta gjejë vendin me një drejtësi, jo vetëm të pavarur, jo vetëm tërësisht të paanshme, por njëkohesisht do të jetë eficente, që qytetarët të kenë mundësinë ta prekin sistemin e drejtësisë nga afër. Me vendime më të shpejta me vendime të drejta, por padyshim edhe gati për të ndëshkuar rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Marsela Krapanço: Zoti Rama e përmend shpeshherë që duhet ende durim për të parë rezultate, por sa duhet të durojnë shqiptarët të paktën kanë 30 vite tranzicion që presin që kush ka kryer krime për korrupsion të ndëshkohet? Dhe sa durim duhet tek shqiptarët?

Etilda Gjonaj: Kjo nuk është një reformë e lehtë. Kjo nuk ishte një prekje legjislacioni apo arnimi i legjislacionit të sistemit të drejtësisë. Kjo ishte një reformë tërësore, një kantier tërësisht i ri, ku padyshim filloi me ndryshimet kushtetuese, u miratuan ligjet, u miratuan aktet ligjore. U ngritën institucionet e reja, u ngrit arkitektura e re dhe tashmë edhe me ndryshimet e bëra së fundmi në Kuvend, jam e bindur që do të ketë efektshmërinë e duhur. Padyshim ka akoma punë për të bërë për ngritjen dhe funksionimin tërësor të disa institucioneve siç është Byroja Kombëtare e Hetimit, ku kemi një lajm të mirë që 28 hetues janë emëruar, por ka nevojë edhe për pjesën tjetër të strukturës, që do të mbështesë SPAK-un në të gjitha veprimet hetimore që do kryejnë për çështje shumë të rëndësishme. Dhe besoj me kompletimin e BKH, SPAK-u do ketë mundësi të sjelli disa rezultate konkrete që janë të pritshme tashmë nga të gjithë ne. Nga partnerët, nga qytetarët. Dhe besoj që i kanë të gjitha kushtet, i kanë të gjitha mundësitë, e kanë të gjithë kuadrin ligjor, për të kryer dhe për të marrë disa masa, disa hapa të cilat të sjellin pikërisht atë që qytetarët presin.

Marsela Krapanço: E qartë. Znj. Ministre pa u zbatuar ende disa ligje kanë filluar arnimet. Ju i përmendët. Kanë kaluar disa ndryshime. Nga sa jemi informuar, por edhe ndjekur seancat nëpër komisione, ato kanë qënë me vëzhgimin dhe miratimin e ndërkombëtarëve apo jo? Kështu keni deklaruar gjatë gjithë kohës që aprovimi i tyre ka qënë thelbësor. Por ku ishin ekspertët e drejtësisë në momentin që u miratuan këto ligje? Pse nuk u panë, paraprinë për të mos i ndërhyrë tani reformës në drejtësi në këto ligje?

Etilda Gjonaj: Unë doja në ndalesha në dy momente. Momenti i parë ka të bëjë pikërisht me pse erdhën këto ndryshime. Dhe kjo nuk ka të bëjë me faktin që reforma në drejtësi, paketa ligjore nuk i parashikoi të gjitha apo nuk ishte bërë ashtu siç duhet. Përkundrazi të gjitha vonesat që janë sjellë në zbatimin e reformës, diktuan marrjen e disa masave apo ndryshimeve të cilat të sillnin më shumë energji për të sjellë rezultatet që qytetarët ta prekin. Kjo paketë pavarësisht se u miratua në datën 24 Mars 2021, ka kohë që punohet. Ne filluam me analizë sëbashku me partnerët ndërkombëtarë si MD dhe me institucionet, për të kuptuar se cila ka shkuar mirë e cila keq. Pa dyshim e përsëris ka pasur vonesa, vonesa në miratimin e ligjeve, vonesa që u sollën për shkak të dërgimit të ligjeve në GJ.K, vonesa në ngritjen e institucioneve të para. Dhe duke mbajtur në konsideratë problematikat, u arrit në një plan veprimi, apo në një plan aksioni siç ne e kemi quajtur ku sëbashku me partnerët ndërkombëtarë, parashikuam dhe disa masa, që Reformës në Drejtësi t’i jepnim disa energji dhe të arriheshin rezultatet më shpejt.

Në këtë plan veprimi apo plan aksioni që ne përgatitëm të gjithë bashkë, disa masa kishin të bënin me pjesën operacionale apo me vendimmarrjen që vetë institucionet e drejtësisë do duhet të bëjnë duke përcaktuar këtu dhe prioritetet e vendosura nga BE siç ishte GJ.K apo GJ.L, funskionimi i SPAK, rastet apo track-recordi që duhet SPAK-u të ketë për rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga ana tjetër kishte disa masa dhe aspekte financiare, të cilat Kuvendi nisi t’i miratonte që në nëntor kur u miratua buxheti duke shtuar 12 këshilltarë ligjorë tek KPK dhe 6 tek KPA, për t’i dhënë më shumë mundësi që me staf administrativ të shtuar, ata të zhvillonim të gjitha proceset e vettingut në një kohë më të shpejtë, por nga ana tjetër nevojiteshin edhe disa masa legjislative, ku vetë institucionet sollën propozimet e tyre. Dhe në një grup pune të përbashkët, pothuajse për më shumë sesa 5 muaj, ne kemi punuar pikërisht për këto ndryshime. Thelbësore është për t’u përmendur që nuk janë prekur parimet dhe shtyllat kryesore të Reformës në Drejtësi, as funksionimin e institucioneve apo mënyrën e organizimit të tyre ata që kanë të bëjnë me pavarësinë dhe paanësinë.

Marsela Karapanço: Sa prej këtyre amendimeve znj. Gjonaj vijnë me firmën e Ministrisë së Drejtësisë. Pra ju keni bërë propozime për këto amendime?

Etilda Gjonaj: E gjithë paketa e dakortësuar gjithashtu edhe me Kuvendin me Komisionin e Ligjeve ku u votuan, por njëkohësisht edhe me grupin parlamentar të PS. E gjithë paketa është ndërtuar, është punuar në Ministrinë e Drejtësisë së bashku me partnerët ndërkombëtarë, së bashku me të gjitha institucionet, me përfaqësuesit e tyre. Ku padyshim kërkesat dhe propozimet ishin të ndryshme, por në fund u dakortësua ashtu siç edhe ju thatë, nga të gjithë aktorët dhe partnerët ndërkombëtarë që paketa që do të sillte ndryshime, do të ishte kjo. Dhe kjo paketë më pas është propozuar formalisht nga deputetët e maxhorancës, ku padyshim gjetëm të gjithë mirëkuptimin dhe të gjithë bashkëpunimin që t’i diskutonim në komision pa ndërhyrë në përmbajtje dhe njëkohësisht të miratoheshin me shumicë të votave në Kuvend.

Marsela Krapanço: Aty ku jeni ulur ju ishte Zoti Vasili dhe ka pasur kritika në mënyrën sesi MD po ndërhyn në Reformën në Drejtësi. Asokohe në 2016, tha z. Vasili dje, nuk u lejua që MD të prekte reformën dhe ishte vetëm me dakortësinë e ekspertëve të pavarur të komisionit. Pra sot jemi në këto kushte dhe Vasili ngre pyetjen që MD, Qeveria po prek Reformën në Drejtësi?

Etilda Gjonaj: Nuk është Qeveria, aty ishte një grup ndërinstitucional. Ku në mënyrë të vazhdueshme ky grup pavarësisht se është koordinuar dhe drejtuar nga MD, përsa kohë që koordinon dhe monitoron për aq sa mundet për aq sa i takon, nevojat për zbatimin e Reformës në Drejtësi edhe për të dhënë mbështetjen për këtë paketë, ashtu si edhe më herët. Ky ishte një grup ndërinstitucional, nuk është qeveria. Se po të ishte qeveria, ne do t’i kishim kaluar nga Këshilli i Ministrave dhe miratimin e tyre. Por ky ishte një grup ku dhe partnerët ndërkombëtarë kishin të njëjtin zë. Kjo është arsyeja që janë certifikuar nen për nen, gërmë për gërmë, çdo ndryshim që i është bërë Reformës në Drejtësi, e këto ligje kanë kaluar nga Kuvendi, me qëllim që t’i përmbahemi formulës së Reformës në Drejtësi.

E nëse përmendim se kush janë risitë e kësaj pakete, është shumë e rëndësishme për të kuptuar pse nuk prek shtyllat apo parimet e Reformës në Drejtësi. E para njëherë për të mundësuar zgjedhjen e tre anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese në një kohë më të shpejtë, të cilët emërohen nga GJ.L. Dhe duke parë vonesat e emërimit të anëtarëve të GJ.L atëherë u propozua të ndryshonte kuorumi i GJ.L, të cilët emërojnë anëtarët e GJ.K për një periudhë tranzitore.

E dyta që është e rëndësishme edhe për qytetarët dhe mbase nuk është kuptuar mjaftueshëm edhe nga media, ka të bëjë me rritjen e eficencës, sepse janë shkurtuar numri gjykatësve në trupat gjykues, sidomos në Gjykatën e Lartë, me këto ndryshime që janë bërë në Kodet e Procedurave, ashtu edhe në ligjin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative, mendohet që back-log i 38 mijë çështjeve do të zgjidhet brenda një kohe shumë të shkurtër, brenda tre viteve të ardhshme dhe ky back-log ishte krijuar që para viteve 2010. Nuk lidhet me reformën në drejtësi. Prandaj dhe Reforma e Drejtësisë u ndërmor, që qytetarët të mos prisnin kaq gjatë në Gjykatën e Lartë për një vendim. Dhe e njëjta gjë në Gjykatat e Apelit.

E dyta që po ashtu sjell efektshmërinë dhe po ashtu adreson një problematikë që lidhet me numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka të bëjë me njësitë e këshillimit ligjor. Janë shtuar edhe këshilltarët, të gjitha gjykatave të rretheve gjyqësore, por njëkohësisht edhe gjykatave të apelit ashtu edhe Prokurorisë së Përgjithshme. Ku vetë ky staf administrativ këshillimor, do të ketë mundësi të japë ndihmë, gjyqtarëve dhe prokurorëve për gjykimin e çështjeve në një kohë më të shpejtë.

Marsela Karapanço: E qartë. Me krijimin e Bordit për Vettingun e Noterëve, MD ka marrë edhe kryesimin e këtij bordi, pra dhe inspektoriatin e punës dhe ndëshkimin, domethënë dhe hetimin dhe vendimin. A mund të themi që po bëheni dhe gjyqtarë dhe prokurorë me këtë vendim?

Etilda Gjonaj: Kjo është një reformë tjetër që ka të bëjë me profesionet e lira. Ju tashmë e dini që një sërë problematikash kanë ardhur dhe nga noterët edhe nga përmbaruesit dhe ndërmjetësit të cilët liçensoheshin pa asnjë lloj kriteri, qoftë në numër, por edhe dihet sesi zhvilloheshin sëfundmi konkurset e tyre dhe për këtë arsye ne ndërmorëm një reformim tërësor. Duke ndryshuar ligjin bazë dhe duke ndryshuar aktet nënligjore. Dhe sot nuk e di nëse konsiderohet meritë apo konsiderohet jo meritë, për katër vjet unë si Ministër Drejtësie nuk kam dhënë asnjë liçencë noteri, asnjë liçencë përmbaruesi dhe asnjë liçencë ndërmjetësuesi. Pse kjo? Një sepse për shkak se numri i noterëve dhe përmbaruesve ka qënë shumë i lartë në vendin tonë. E dyta ka patur një kërkesë të vazhdueshme nga partnerët ndërkombëtarë që të ulet numri i noterëve. Dhe njëkohësisht ndryshuam tërësisht mënyrën sesi noterët emërohen apo liçencohen. Tashmë kemi një shkollë për noterët, njësoj si shkolla e Magjistraturës. Kemi një shkollë për përmbaruesit njësoj si shkolla e Magjistraturës. Dhe askush nuk liçencohet si noter apo përmbarues, pa kaluar nëpërmjet kësaj shkolle dhe pa kaluar kriteret ligjore të cilat sot përcaktojnë që edhe testimi kontrollohet me scantron. Gjë që ka ndodhur vetëm në Shkollën e Magjistraturës dhe në testimin që ne u bëjmë punonjësve të Policisë së Burgjeve.

Për të ardhur tek bordi disiplinor që ishte pyetja juaj, mund të them që edhe pjesa e procedimit disiplinor pësoi një ndryshim tërësor. Nëse më përpara Ministri i Drejtësisë kryente inspektimin, propozonte masat sipas parashikimeve ligjore, dhoma propozonte nëse ishte dakort me propozimin e Ministrit të Drejtësisë. Dhe në fund përsëri Ministri i Drejtësisë vendoste masën për noterët. Sot është tërësisht ndryshe. Sot kemi një bord disiplinor, i cili merr propozimet e Ministrit të Drejtësisë pasi ka kryer inspektimet. Dhe ky bord i cili përbëhet 2 anëtarë nga Dhoma e Noterisë, dy anëtarë përfaqësues të Ministrisë së drejtësisë ku vetëm kriteret për anëtarë janë si për në GJ.L dhe një përfaqësues nga Shkolla e Magjistraturës. Të cilët veprojnë tërësisht në mënyrë të pavarur dhe janë ata që vendosin. Nuk vendos Ministri i Drejtësisë. Vendos Bordi Disiplinor. Pra Ministrit i është hequr arma për të bërë edhe hetimin edhe vendimmarrjen. Vendimmarrja tashmë si për përmbaruesit edhe për noterët është nga dy bordet të cilët janë tërësisht nga vendimmarrjen e tyre të lirë.

Marsela Karapanço: E qartë. Në fakt znj. Ministre kam patur gjatë ditëve të kaluara dy raporte që Shqipërine e kanë nxjerrë të nxirë përsa i përket korrupsionit. Po flas për raportin e DASH i cili thotë se Shqipëria është përballur me pavarësinë e gjyqësorit të kufizuar, kufizimi i shprehjes së shtypit, korrupsioni i përhapur në të gjitha degët e qeverisë dhe institucioneve, moszbatimi i ligjeve për të miturit, dhe mosndëshkimi mbetet një problem shumë serioz. Pse Shqipëria? Ku është gabimi i Qeverisë që në këtë raport të DASH korrupsioni i fajësohet pikërisht në këtë mënyrë kaq të rëndë?

Etilda Gjonaj: Raporti i DASH në mënyrë të vazhdueshme e ka ngritur çështjen e korrupsionit. Dhe ne nuk themi që ne e kemi zhdukur korrupsionin. Dhe njëkohësisht Ministri i Drejtësisë është edhe koordinatori kombëtar kundër korrupsionit dhe ka një detyrë specifike dhe në koordinimin e të gjitha masave dhe legjislative dhe parandaluese por edhe ndëshkuese. Dhe mund të them që kemi bërë mjaftueshëm edhe me taskforcat që kemi nisur, duke ndërmarrë edhe një sërë masash disiplinore, duke dërguar në prokurori më shumë se 35 raste ku padyshim ti nuk mund ta luftosh i vetëm korrupsionin. Të duhen të gjitha institucionet

Marsela Karapanço: Po por raporti thotë që politika ka bërë presion për të mos u zbatuar ligji.

Etilda Gjonaj: Nuk e di se për kë ligj bëhet fjalë…

Marsela Karapanço: Në gjyqësor. Por për funksionimin e gjyqësorit në mënyrë të pavarur dhe efikas është penguar nga presioni politik.

Etilda Gjonaj: Tani Reforma në Drejtësi ne e kemi të qartë sa herë është penguar nga opozita, nga aktorë të cilët kanë patur një funksion edhe për të emëruar anëtarë të GJ.K apo ndonjë kompetencë tjetër sipas parashikimeve të reja ligjore. Por ne nuk kemi asnjë fuqi për të penguar zbatimin e një ligji që lidhet me gjyqësorin. Se atë thashë në pjesën e parë. Reforma në Drejtësi e ka sjellë që sistemi të jetë tërësisht i pavarur, dhe kontrolluar. Ajo që politika ka bërë në mënyrë të vazhdueshme është se e ka vonuar.

Marsela Karapanço: Politika gjithmonë i fut hundët. Dhe tek raporti vjen tek presioni politik. Është e bardha në të zezë në raport.

Etilda Gjonaj: Raporti tregon që reforma në drejtësi ende nuk ka përfunduar, ende nuk ka sjellë rezultatet e luftës kundër korrupsionit. Pasi ashtu siç thashë edhe rastet që ne kemi dërguar në Prokurori për raste korruptive, apo abuzime me detyrën, kanë përfunduar me pushim apo janë në proces hetimi ende. Që do të thotë, një institucion, një person nuk e lufton dot i vetëm korrupsionin. Do të thotë që duhet të funksionojnë të gjitha pushtetet. Dhe përsa kohë reforma në drejtësi ende nuk ka përfunduar të gjithë zbatimin e saj dhe që të shikojmë që efektshmëria e tij të jetë ashtu siç duhet edhe për të luftuar korrupsionin, do të thotë që na duhet të presim sa të përfundojë zbatimi i reformës.

Marsela Karapanço: E qartë. Në një masë znj.Ministre ia faturoni opozitës edhe disa pengesave dhe presioneve politike dhe është e qartë sepse është në politikën publike. Por raporti thotë që korrupsioni është i përhapur në të gjitha degët e Qeverisë. Çfarë lidhje ka opozita këtu? Kur flasim për korrupsion në të gjitha degët e Qeverisë.

Etilda Gjonaj: Pyetja ishte për pjesën se sa ka ndryshuar Qeveria për presionin politik në zbatim të ligjit të drejtësisë. Por ajo që dua të them është që ne e dimë që korrupsioni është një fenomen, dhe nuk themi që kemi përfunduar luftën me korrupsionin. Përkundrazi, ne vazhdojmë ta kemi kryegfjalë edhe luftën kundër korrupsionit si një ndër shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës. Fakti që ne sot kemi në funksion një rrjet antikorrupsioni, me koordinatorë antikorrupsioni në çdo agjenci për të parandaluar dhe për të luftuar çdo korrupsion që bëhet nëpër agjenci të ndryshme si pronat, tatimet, doganat, si inspektoratet. Kjo vërtetë do të sjellë rezultat të mirë. Por jemi në mes të luftës.

Nuk mundet të luftohet korrupsioni me 4 vjet apo me 8 vjet. Lufta kundër korrupsionit është në rradhë të parë lufta kundër mentalitetit të shoqërisë. Dhe ka shumë elementë brenda. Dhe nëse ka patur dhe një aspekt që unë e kam dëshiruar dhe e kam mbështetur fort, ka qënë edhe promovimi i integritetit. Sepse duhet të kuptojmë që një shoqëri me integritet. Është shumë e rëndësishme nëse duam të kemi një luftë efikase kundër korrupsionit. SPAK është gjithashtu një institucion i cili është i rëndësishëm në rezultatet kryesore në luftën kundër korrupsionit. Për këtë arsye i bëmë edhe ndryshimet në juridiksionin e SPAK-ut, ku iu hoqën kompetencat për korrupsionin e vogël deri në 5 milionë lekë të vjetra, me qëllim që fokusi i tij të jetë tek rastet e korrupsionit tek funksionarët e lartë apo në çështjet e rëndësishme.

Marsela Karapanço: Do të flasim edhe për SPAK. Por zonja Ministre, TIA ka një raport të zi për Shqipërinë. Të paktën për 12 vitet e fundit korrupsioni ka qënë në nivele teje të larta. Flasim këtu edhe për ligje që sponsorizohen, që sjellin presion për tu kaluar në Parlament nga jashtë influencës politike.

Etilda Gjonaj: Unë di të them që shpeshherë mund të përdoren edhe emra të organizatave. Unë kam parë atë çfarë konsiderohet raporti vjetor që TIA nxjerr për të gjitha vendet dhe di t’ju them që ne aty kemi qënë me një pikë plus këtë vit, ndryshe nga të gjithë shtetet e tjera. Ku pavarësisht se ishte pandemia, pavarësisht se u kritikuan shtetet përsa i përket çështjeve të korrupsionit, Shqipëria kishte përmirësim, ndryshe nga të gjitha vëndet e rajonit. Dhe nga një grafik që po TIA e ka publikuar, Shqipëria nga 2012 deri më sot është i vetmi vënd në rajon që ka 3 pikë plus krahasimisht me vendet e tjera të cilat janë të gjitha në regres. Që do të thotë që është e vërtetë kur ne themi që nuk e kemi përfunduar luftën me korrupsionin, se prandaj duam dhe mandatin tjetër që të përfundojmë këtë luftë dhe të kemi rezultatet që duhen…

Marsela Karapanço: Do përfundojë me magji për 4 vite korrupsioni?

Etilda Gjonaj: Jo nuk mund të them këtë gjë. Sepse edhe në vënde të zhvilluara edhe të BE, edhe në vende të tjera të botës korrupsioni mundet të jetë. Por ajo çfarë lufton korrupsionin janë sistemet. Dhe në momentin që ngremë sisteme të cilat nuk i lënë asnjë vend korrupsionit për tu lulëzuar, atëherë ne ja kemi arritur qëllimit. Që do të ketë raste sporadike, kjo nuk diskutohet që do ketë. Por të gjitha duhet të marrin ndëshkimin e duhur. Dhe prandaj themi që nga një anë ne të kemi bazën ligjore, mekanizmat që ta lutojmë. Dhe nga ana tjetër të kemi organet gjyqësore të sistemit të drejtësisë i cili i ndëshkon. Në momentin që këto institucione funksionojnë shumë mirë sëbashku në koordinim, atëherë të jeni të bindur që kjo është e mundur për tu realizuar.

Marsela Karapanço: Zonja Ministre jeni thirrur ju nga SPAK? Keni dëshmuar?

Etilda Gjonaj: Kjo është një çështje që i tejkalon përmasat e një çështje brenda normales. Por unë e kam thënë edhe në momentin që kjo çështje dhe kallëzimi është artikuluar nga Presidenti e cila nuk është absolutisht objekt i SPAK. Megjithatë unë si një person që Kushtetutën, Ligjin, i kam libra të shenjtë në çdo veprim që kryej dhe i kam në mëndje dhe në zemër dhe nuk kam nevojë t’i kem si një karton apo si një broshurë përpara që t’i ngre sa herë që diskutohet nëse janë shkelur apo jo. Ia kam lënë fjalën SPAK, i cili do të duhet të ketë një vendimmarrje.

Marsela Karapanço: Deri më tani ka patur fletëthirrje për juve, në SPAK për të dëshmuar?

Etilda Gjonaj: Unë nuk jam thirrur dhe kjo ashtu siç thashë është përtej një çështje që mund të konsiderohet normale. Megjithatë unë përsëri jam në heshtje sepse pres veprimet dhe vendimet e SPAK.

Marsela Karapanço: Pra ka një vit që nuk ka patur asnjë zhvillim për këtë ngjarje, për padinë që ka patur Presidenti Meta ndaj jush.

Etilda Gjonaj: Unë personalisht nuk jam e informuar për asnjë lloj veprimi.

Marsela Karapanço: Si ju duket reagimi që ka patur Presidenti Ilir Meta përgjatë këtyre muajve të fundit, referuar edhe përqasjes që ai ka patur përsa i përket procesit zgjedhor.

Etilda Gjonaj: Tashmë dihet që Presidenti nuk është më në rolin e Presidentit ose në rolin që duhet të ketë Presidenti. Aktualisht e shikojmë që është shumë aktiv në fushatë elektorale. Nuk i takon një Presidenti të Republikës dhe për mua është tej të gjithë kornizave kushtetues dhe ligjorë të kompetencave që ka një president.

Marsela Karapanço: Përsa i përket rastit Dvorani, sepse padia e z.Meta ka qënë edhe për z.Dvorani. Vlerësimi i DASH si kampion i luftës kundër korrupsionit. Ju si e shihni?

Etilda Gjonaj: SHBA flasin zakonisht me veprime konkrete dhe nuk japin shpjegime sepse shpjegimet janë brenda. Dhe ai është një çmim në nder të z. Dvorani, por edhe në nder të të gjithë atyre që kanë kontribuar për Reformën në Drejtësi. Dhe besoj është në nder të vendit tonë që z. Dvorani është nominuar për këtë çmim me 12 vende të tjera që janë në të gjithë botën. Dhe besoj për këtë duhet të ndjehemi të vlerësuar të gjithë.

Marsela Karapanço: Duke qëndruar gjithmonë tek organet e reja të drejtësisë. SPAK duket se qytetarët i kanë patur sytë për të parë nëse do të kishte vërtetë ndëshkime të zyrtarëve të lartë që kanë kryer korrupsion. Megjithatë duket se sondazhet dhe studimet e fundit duket se besimi tek ky organ dhe organet e reja të drejtësisë.

Marsela Karapanço: Znj. Ministre duket se kudo që ndërhyn politika sjell pakënaqësi dhe qytetarët duket se e kanë zbehur besimin që 97% e Shqiptarëve kanë patur ndaj organeve të reja të drejtësisë. Në SPAK nuk kemi parë peshqit e mëdhenj të Donald Lu-së, por nuk kemi parë as cironka. Por mund t’ju sjell rastin e SPAK për kartmonedhat 500 lekëshe në favor të policit. Pra janë raste krejt sporadike që nuk sjellin atë kënaqësinë e shqiptarit që Reforma në Drejtësi po funksionon.

Etilda Gjonaj: Unë mendoj që besimi i qytetarëve tek Reforma në Drejtësi nuk është zbehur. Sepse këtë e shikoj edhe në takimet me njerëzit. Të cilët në fakt për hir të së vërtetës nuk kanë informacion për çdo risi të Reformës në Drejtësi. Njerëzit kanë vite që presin dhe nganjëherë edhe durimi soset, por në këtë rast meqënëse është një reformë e tillë do të duhet…

Marsela Karapanço: Kemi 4-5 vjet që flasim për reformën në drejtësi dhe shqiptarët duan rezultate zonja Ministre.

Etilda Gjonaj: Po flasim për shtyllën kryesore të shtetit. Dhe një shtyllë kryesore e cila gjithmonë ka qënë e ndikuar nga politika me një dorë të politikës në të, është shumë e vështirë të ngrihet për një kohë shumë të shkurtër. Dhe për më tepër që këtu kemi të bëjmë në radhë të parë me ndryshim mentaliteti. Sepse nëse Shqiptarët vazhdojnë të mendojnë që edhe në sistemin e ri të drejtësisë politika mund të ndërhyjë, është mentalitet. Dhe ky ndryshim mentaliteti do kohë. Nuk është kaq e thjeshtë. Ndërkohë nga ana tjetër ka një pritshmëri të lartë tek të gjitë, tek SPAK, që të ketë disa çështje domethënëse si për korrupsionin dhe për krimin e organizuar.

Marsela Karapanço: Pse nuk bëhen paksa më të guximshëm për t’i bërë. Sepse kanë të paktën 13 muaj në detyrë, kanë marrë 13 rroga nga taksat e Shqiptarëve dhe duhet të jetë gati gjysmë milionë dollar nëse llogaritet edhe me shifrat e reja të pagave që kanë drejtuesit e rinj të organeve të drejtësisë. Sigurisht që dje flisnim për paga shumë të ulta dhe korrupsioni mund të justifikohej. Po sot që flasim për këto shifra dhe paga?

Etilda Gjonaj: Shqetësimi juaj është real. Por kuptojmë që SPAK ka vetëm 13 muaj siç thatë dhe ju që funksionon. Nga ana tjetër nuk e ka patur krahun e saj që e ndihmon që ishte BKH. Dhe ka patur një parashikim ligjor që ti jepte mundësinë që të trajtonte, të hetonte çdo çështje korrupsioni, edhe ato që ju përmëndët me shifra të vogla.

Kjo ishte arsyeja që pse ne edhe me propozim të SPAK bëmë ndryshimet në ligj që ata mos merren më me çështje të vogla, por i gjithë fokusi i tyre të jetë tek pritshmëritë e qytetarëve. Dhe për këtë arsye pavarësisht se ne i kemi krijuar të gjithë mbështetjen financiare, duke i vendosur pagat më të larta në sistem. Edhe me paketën e re pati një ndryshim ku vështirësisë së tyre prej 60% iu rrit edhe 20% tjetër duke e kthyer atë në 80%. Që padyshim dalin nga taksapaguesit shqiptarë. Që padyshim SPAK do të duhet tashmë dhe i ka të gjitha mundësitë t’i justifikojë edhe pagesat e tyre, por edhe pritshmërinë e madhe që kemi të gjithë ne. por ti lëmë pak kohë tashmë që dhe BKH ka filluar funskionimin e saj që të fokusohen tek çështjet kryesore.

Dhe unë besoj që SPAK do të ketë rezultate dhe shumë të mira. Nga ana tjetër do të duhet që padyshim të marrin vendime, të kryejnë hetime të cilat të jenë edhe të pavarura dhe transparente. Nga ana tjetër do duhet të jenë edhe pak më proaktivë. Jo vetëm SPAK, por edhe disa institucione të tjera siç është KPK, duke mbajtur në konsideratë që janë një numër i lartë gjyqtarësh dhe prokurorësh që janë shkarkuar nga vetting, të cilët janë shkarkuar për shkak se është dyshuar për korrupsion. Dhe do të duhet tashmë në këtë fazë të re që të dy institucionet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Me qëllim që SPAK të hetojë çështjet e korrupsionit. SPAK ka disa çështje të cilat janë rreth 23 të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë shkarkuar nga vetting. Por do të duhet që dhe ata që kanë dhënë dorëheqjen dhe KPK e ka dërguar procesin deri në një fazë, ku ka evidentuar disa veprime që mund të përbëjnë vepër penale. Do duhet tashmë të dy institucionet të bashkëpunojnë, me qëllim që këto të kthehen në çështje në mënyrë që ata gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kryer korrupsion, kanë fituar pasuri për shkak të veprimeve abusive dhe korruptive, të dalin para drejtësisë.

Marsela Karapanço: E qartë. Por ka padi plot që kanë shkuar në SPAK edhe nga partitë politike. Ka padi që mund të jenë nisur pikërisht nga procesi i vettingut dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve që do duhet të kalojnë për të mos justifikuar pasuritë e tyre. Por me indicie nuk mund të orientohet SPAK? Sepse një indicie u desh për shembull për rastin e Kroacisë ku Kryeministri atje vetëm për një orë në dorë u krijua indicia për të vijuar dhe për të hetuar pasurinë e tij. Dhe precedentët janë nuk është se po i shpik Shqipëria. Pra do duhen detaje kaq të vogla që SPAK jo vetëm të presi paditë që po vihen palë palë, por të veprojë edhe për këto gjëra të tjera apo jo?

Etilda Gjonaj: Patjetër. Por të kuptojmë që SPAK ka një numër të caktuar prokurorësh. Ka një numër shumë të lartë çështjesh që janë trashëguar nga Krimet e Rënda, por njëkohësisht edhe një numër të lartë padish, ku ndonjëherë mund të jenë edhe padi abusive që mbase bëhen edhe për të marrë të gjithë kohën e SPAK dhe të mos merret me çështjet kryesore të cilët do duhen të trajtohen. Sepse nuk mund t’i mbyllin.

Marsela Karapanço: Patjetër. Padisë tuaj për shembull nuk i ka ardhur rradha mesa thoni ju, keni 1 vit.

Etilda Gjonaj: Unë nuk kam informacion. Mbase është procedurë.

Marsela Karapanço: Po përderisa nuk iu kanë komunikuar. Po thoni që është mbyllur?

Etilda Gjonaj: Nuk di të të them. Unë pres. Personalisht nuk kam informacion zyrtar sepse ashtu sic kam thënë për mua nuk është fare çështje.

Marsela Karapanço: Mirë do të kalojmë tani do ndërrojmë pak regjistrin sepse folëm për drejtësinë, por ju jeni edhe Ministre e Drejtësisë, por jeni e listuar edhe në listën e Tiranës. E 7-ta në mos gaboj.

Marsela Karapanço: Zonja Gjonaj mes drejtësisë dhe fushatës si po shkon dita juaj?

Etilda Gjonaj: Tek të dyja sepse pa dyshim detyra është një përgjegjësi që ti nuk mundesh ta anashkalosh në asnjë moment. Po ashtu është dhe sistemi i burgjeve që duhet të menaxhohet sidomos në këtë periudhë ku çështjet e sigurisë duhet të jenë maksimalisht në vëmëndje.

Edhe pjesa e fushatës që kërkon impenjim maksimal edhe në komunikim me njerëzit, sepse pandemia na solli në rrethanat ku është e pamundur të bëhen takime të mëdha dhe unë tentoj t’i respektoj maksimalisht rregullat. Por kërkon shumë kohë fizike, por nga një anë është mirë sepse kërkon të jesh shumë e afërt me qytetarët. Të krijosh ato ndjeshmëritë edhe personale por dëgjon edhe problematikat. Janë ata që flasin, që bëjnë edhe sygjerime, që tregojnë edhe problematika të ndryshme.

Marsela Krapanço: Kjo është përballja juaj elektorale pavarësisht se keni qënë pjesë e Qeverisë. Tani po e shihni nga një optikë tjetër. Pra po bëheni njësoj si kandidatët e tjerë që po kërkojnë votat në elektorat. Ju çfarë i thoni elektoratit tuaj, a është karta e Reformës në Drejtësi ajo që i thoni qytetarëve njësia 7 dhe numri 7 në mos gaboj? Ju paska koinçiduar fiks.

Etilda Gjonaj: E para njëherë për mua është e rëndësishme rezultati i PS në njësinë 7, meqënëse e kam si përgjegjësi politike. Po punojmë fort që Partia Socialiste të arrijmë rezultatin me tragetin e vendosur, dhe unë besoj që do ia arrijmë. Për mua është me të vërtetë eksperiencë e parë, ka vështirësi, por ka edhe bukuritë e saj sepse kontakti me njerëzit të japin gjithmonë energji të reja pozitive. Aty kupton sa mbështetesh realisht si parti, por edhe si individ.

Dhe ngushtësisht është e lidhur ajo që unë flas me qytetarët, për atë që kemi bërë deri tani, për ato çfarë ne kemi patur si reforma kryesore si Qeveri, si maxhorancë, si forcë politike dhe Reforma në Drejtësi nuk mund të harrohet, sepse edhe nësë e harroj unë për një moment janë qytetarët që ma përmendin. Dhe padyshim duke mbajtur në konsideratë, reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit, lufta kundër krimit, por njëkohësisht edhe një sërë politikash të tjera të drejtësisë sociale që ne i kemi filluar dhe duam t’i vazhdojmë, janë shtyllat e pririoriteteve të PS, po gjithashtu që lidhen ngushtësisht edhe me mua personalisht.

Marsela Krapanço: Zonja Ministre po e ndjeni luftën brenda llojit në PS? Sepse kjo puna e listave dhe e votave që ka emrat nominalë, duket sikur është kthyer tani si beteja me opozitën, por edhe brënda PS. Zoti Rama duket se e ka deklaruar një gjë të tillë që votat do kërkohen vetëm për PS. Por ju si e shihni këtë renditjen tuaj të 7-tën, ndërkohë që emra të tjerë që kanë qënë kyç për reformën në drejtësi si z.Majko i 19-ti, z.Xhafa i 23-ti, znj.Hysi është larguar fare, ndërkohë që z.Braho që ka qënë pjesë e Komisionit për Reformën në Drejtësi është i 28-ti.

Etilda Gjonaj: Unë besoj që kryeministri dhe drejtuesi politik i qarkut të Tiranës, e kanë qartësuar se përse listat janë në këtë lloj formulimi dhe pse kandidatët janë në këtë renditje. Për mua nuk ka rëndësi, unë si kandidat në vetëvete, nëse PS nuk merr rezultatin që ne i kemi vënë vetes si synim. Prandaj e gjithë vëmendja është që të kërkojmë vota për Partinë Socialiste, sepse në fund të fundit është ajo që sjell ndryshimin të gjithe bashkë. Pak rëndësi ka çfarë numri kam unë, dhe këtë e them realisht por e rëndësishme është votat për PS.

Marsela Krapanço: Në fakt burimet e mia nga mbledhja që ju keni zhvilluar online me kryesocialistin Rama, ai ka qenë i ashpër e ka thënë që fokusi të jetë tek Partia Socialiste, dhee ka kërkuar nga kandidatët që ta lexojnë mirë ligjin dhe kodin zgjedhor, pasi duke qënë se tani të gjithë po kërkojnë me numrat e tyre, ka kërkuar që të mos bëhet fushatë me numrin tuaj personal? Nga sa kam informacion ju është drejtuar edhe juve z.Rama për të mos mbajtur maskën me numrin 7 pasi duke sikur i bëni fushatë partisë së Kujtim Gjuzit. Është kështu?

Etilda Gjonaj: Në fakt u mor si shembull, por ishte një shembull për të kuptuar që mjete si maskat krijojnë konfuzion, por është gjë reale. Ne do duhet të promovojmë, kërkojmë për Partinë Socialiste votat për partinë 12, që është dhe PS në fletët e votimit. Dhe është e vërtetë që mund të krijojë një konfuzion tek qytetarët. Dhe kjo mua më duket absolutisht normale, dhe e nevojshme për t’u realizuar në këtë mënyrë.

Marsela Krapanço: Pra e keni hequr maskën 7, sepse 7 është partia e Kujtim Gjuzit në fletët e votimit?

Etilda Gjonaj: Në fakt 7 ka qenë për njësinë 7 dhe ka qenë një ide e Fresshit në njësinë 7, por jo specifikisht për numrin, edhe pse koincidencë.

Marsela Karapanço: Z. Rama do votat për PS.

Etilda Gjonaj: Në fund të fundit kjo është e rëndësishme për të gjithë ne. Vota për PS.

Marsela Karapanço: E qartë. Ju uroj suksese dhe faleminderit që ishit në Frontline.

Etilda Gjonaj: Faleminderit juve.