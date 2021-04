Jetonte në çadër pas tërmetit, ka një dritë shpresë për Klementinën me skoliozë: I lutem xhaxhi Elvisit të më shërojë!

Në emisionin “Shqiptarët për shqiptarët” para dy javësh u trajtua në studio edhe historia e një tjetër vajzë, 11 vjeçare, qe vuan gjithashtu nga skolioza.Ajo quhet Klementina Lena dhe jeton në fshatin Mënik te Tiranës. Çdo gjë në jetën e vajzës shkonte mirë deri para 7 muajsh kur mjekët e diagnostikuan me deformim të rëndë të shtyllës kurrizore, ose siç thuhet në gjuhën mjekësore skoliozë.

“Ndjej dhimbje shtyllën kurrizore, ndjej dhimbje edhe natën. Shkollën e kam 1 orë larg. S’kam mundësi tjetër, makinë dhe autobus s’ka. Çantën ma mban mami. Nuk shkoj në shkollë kur kam dhimbje, kur kam vizita dhe kur ka furtuna. Dua të marr një korse, sepse nuk ka mundësi babi të ma blejë” thotë vajza duke qarë.E trishtë të shohësh një vajzë 11 vjeçare që vuan aq shumë nga dhimbjet, për më tepër prindërit nuk kanë mundësi që t’i blejnë një korse të re dhe ta ndjekin me mjekime, sepse nuk i kanë mundësitë. Spitalet shtetërore në vend nuk e kanë marrë përsipër kurimin e këtij rasti dhe prindërit e kanë të pamundur që të mbulojë faturat e kurimit në spitale private. “Problemi është në shtyllën kurrizore. Ka dalë me skoliozë. E çuam te Ushtaraku dhe na thanë të presim tre muaj për të bërë një analizë. Më pas e çuam në privat se s’kishim zgjidhje tjetër. I përgatitën një korse që shkoi 800 mijë lekë, plus vizitat që nuk llogariten. Vajza u përkeqësua. Shteti u tall me ne. Jam e detyruar t’i drejtohem privatit që t’i shpëtoj jetën vajzës, se më rrezikohet vajza. Mjekët në privat më kanë thënë që nuk ka zgjidhje tjetër por në moshën 12 vjeç duhet të bëjë një operacion. Ne jetojmë në çadër që prej 26 nëntorit të 2019”, thotë vajza.

Klementina e ka të pamundur të durojë dhimbjet ditë e natë nga skolioza, e sikur mos t’i mjaftonte dhimbja fizike ajo duhet të jetojë brenda një çadre në kushte jetët të vështira. Nëna e saj na tregoi se si të mos mjaftonte sëmundja e së bijes, shtëpinë ua shembi tërmeti. Klementina ende jeton me familjen në çadër.

Stafi i shqiptarëve ua mori rrëfimin për problemet e shumta, mbi të cilat dominon ajo, sëmundja e Klementines. “I lutem xhaxhit Elvis Naci dhe shqiptarëve, dua vetëm të shërohem”.

Trajtimi i këtij rasi u siguruar menjëherë. Ndaj në një mëngjes shumë të herët, Klementina duhet të zgjohej për një qëllim të mirë. Duhej të nisej për në Tirane, ku pas pak orësh do të bëhej operacioni shpëtimtar i saj.