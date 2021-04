“Më pranoni, nuk jam ndryshe nga ju”/ Autizmi nuk zgjedh, autizmi flet

SUADA DAÇI – Në punën time si mësuese dita është e mbushur me emocione, me kënaqësinë që të falin nxënësit, me ngarkesën që në fund të ditës çdo gjë të mbyllet ashtu siç dëshiron ti. E kush guxon të japë mësim, kurrë nuk duhet të pushojë së mësuari për ta përçuar atë tek nxënësit në mënyrë që t’ua ndriçojë rrugën.

Ashtu si në shumë vende të botës edhe në Shqipëri, më 2 prill të çdo viti një vëmendje edhe më e madhe i dedikohet këtij komuniteti, pavarësisht eventeve të vakëta. Dita Botërore e Autizmit synon të rrisë ndërgjegjësimin në të gjitha nivelet e shoqërisë lidhur me çrregullimet e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së atyre që jetojnë me autizëm. Në mesin e shumë pengesave dhe sfidave, një nga sfidat kryesore të dokumentuara rezultojnë të jenë qëndrimet që shoqëritë e sotme kanë ndaj atyre që cilësohen me aftësi ndryshe.

Dita sot nisi ndryshe… Nisi mes lotëve, por edhe me një mesazh të bukur.

Sidriti është një prej nxënësve të klasës së 5-të… Është i zgjuar dhe në rast se nuk do ta shihja të shoqëruar nga mësuesja ndihmëse zor se do ta kuptoja se ai është një fëmijë autik. Sot për atë, por edhe për vetë shokët dhe shoqet e klasës ishte një ditë e veçantë.

Që në nisje të mësimit, ai solli një mesazh mjaft të bukur dhe senzibilizues për të gjithë: Më pranoni, nuk jam ndryshe nga ju!

Befas lotët më rodhën në faqe… Në klasë ra heshtja dhe për pak minuta askush nuk pipëtiu…

Autizmi dhe shumë çrregullime të tjera janë pjesë e eksperiencës njerëzore duke kontribuuar në diversitetin njerëzor. Pikërisht për këtë diversitet, secili prej nesh duhet të shmangë sa më shumë pabarazitë, duhet të eleminojë diskriminimin, duhet të mirëintegrojë çdo person të prekur nga autizmi dhe jo vetëm, duhet të falë më shumë dashuri. Sidriti vetëm 11-vjeçar njeh numrat, shkruan, luan basketboll, i bie organos. Sa gjëra bën dhe sa shumë dashuri tregon edhe me shokët e shoqet e klasës. E sot këta të fundit me botën e tyre fëminore i ofruan mbështetje, gjë që e bëjnë çdo ditë në fakt.

“Më fal që të kemi shpërfillur që në klasë të parë, më fal për të gjitha gjërat”. Kështu shkruante një nga djemtë më çamarok të klasës së 5 për Sidritin, i cili ulet gjithmonë në bankën e fundit i shoqëruar nga mësuesja ndihmëse. Mbase të kemi paragjykuar, por ti je shoku ynë më i mirë”, Të duam! Ishin këto disa nga kartolinat që i dhuruan Sidritit në Ditën e Botërore të Autizmit.

Sa bukur tingëllon ‘Faleminderit’ në gojën e Sidritit. Sot është dita jonë Sidrit, për të thënë ty e jo vetëm Faleminderit! Por, edhe na fal!

Autizmi dhe fëmijët që përballen me autizëm tani më nuk janë një temë tabu në shoqërinë tonë.