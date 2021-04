Devijon sërish trafiku tek ish-Sheshi Shqiponja, ja si bëhet hyrja dhe dalja nga Tirana prej ditës së dielë

Nga e diela e 4 prillit, do të ndryshojë sërish skema e lëvizjes në ish Sheshin Shqiponja për hyrjen dhe daljen nga qyteti i Tiranës.

NJOFTIM PËR MEDIAN DHE OPINIONIN PUBLIK

Në datën 04.04.2021 do të vihet në përdorim Plani i Menaxhimit të trafikut 2.

Në vijim të punimeve për Lotin 1 “Sheshi Shqiponja-Pallati me shigjeta”, do të ketë ndryshim të skemës së lëvizjes në “Sheshin Shqiponja” për hyrjen dhe daljen nga Tirana.

Konkretisht hyrja në Tiranë për përdoruesit që vijne nga Durrësi (Casa Italia) do të mundësohet nëpërmjet Tunelit Nr. 3 për drejtimin në rrugën “Teodor Keko” dhe për drejtimin në rrugën “Dritan Hoxha” do të vijohet lëvizja në Tunelin Nr. 4.

Rruga “Dritan Hoxha” do të aksesohet dhe nga rruga “Teodor Keko”.

Dalja nga Tirana do të jetë e pa ndryshuar, e cila do të mundesohet si nga Rruga “Teodor Keko” në drejtim të Durrësit ashtu edhe nga Rruga “Dritan Hoxha” në drejtim të Durrësit.

Për daljen nga rruga “Dritan Hoxha” do të përdoret devijimi në rrugën pranë Bankës “Credins” në afërsi të “Sheshit Shqiponja”.

Për këto punime që po kryhen në rrugë kërkojmë mirëkuptimin e përdoruesve të mjeteve dhe banorëve.