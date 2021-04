A ekziston pasioni edhe pas jetës së gjatë të përbashkët?

Martesa tashmë me decenie është në bankën e të akuzuarit për shkak të vrasjes së jetës seksuale

I bëhet gjyq nga të gjitha anët, mirëpo a është mu kështu edhe në praktikë?

Gjatë jetës, posaçërisht martesore, “ndodhin” ngjarje të ndryshme. Edhe dashuri, por edhe sëmundje, pikëllime, ngritje, lumturi, humbje… të gjitha këto përbëjnë tërësinë e jetës së përbashkët, transmeton Telegrafi.

Pasojnë edhe obligime të shumta të cilat marrin mjaft energji, andaj mbetet gjithnjë e më pak kohë për të bërë dashuri.

Gjithashtu, është e vërtetë e kulluar që nuk ka formulë magjike e cila do të përmirësojnë jetën seksuale, sepse çdo person është tregim i veçantë.

Ajo që partnerët duhet ta pranojnë është fakti që të gjitha janë çështje marrëveshjesh – nuk është martesa pa seks problem vetvetiu, por vetëm simptomë e një gjëje shumë më të thellë dhe më serioze.

Për të gjitha duhet të bisedohet dhe ajo që është më e rëndësishme kjo gjë u ndodh pothuajse të gjitha çifteve.

Është me rëndësi që të dëshironi ta kapërceni hendekun martesor. Nëse kjo gjë është vendim juaji, me siguri do të arrini ta zgjidhni me sukses.