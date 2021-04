“New York Times” rendit vaksinat sipas efektshmërisë: Coronavac e Sinovac 83.5% efektive në luftën kundër virusit

Vaksina kineze anti-COVID e Sinovac, në bazë të studimeve të fundit të publikuara në “New York Times” ka një efektivitet në 83.5 përqind. Rezultatet e fundit për vaksinën erdhën nga institucionet shëndetësore në Brazil dhe Turqi, aty ku edhe vaksina është shpërndarë masivisht. Në provat e mëparshme klinike të saj, vaksina kineze kishte rezultuar efektive deri në 50 përqind kundër infeksioneve simptomatike dhe asimptomatike.

Ndërkohë që më parë kompania kineze “Sinovac” njoftoi se vaksina CoronaVac është “efektive dhe e sigurt” tek fëmijët e moshës prej 3 deri në 17 vjeç. Sinovac, deri tani është e shpërndarë në 15 vende të ndryshme të botës, duke siguruar imunitetin e miliona njerëzve në të gjithë globin.

Sinovac është një vaksinë inaktive pasi ajo funksionon duke përdorur pjesëza të vdekura të virusit për të ekspozuar sistemin imunitar të trupit ndaj tij. Sinovac përdor një mënyrë më të butë se shumë prej vaksinave të tjera për të “prezantuar” trupin e njeriut me virusin e për ta luftuar atë. Një nga avantazhet kryesore të Sinovac është se mund të ruhet në një frigorifer standard në 2-8 gradë Celsius, si vaksina e Oksfordit.

Renditja sipas NYT

1. Sinopharm (China)

2. Sinovac (China)

3. Kexing (China)

4. Can Sino (China)

5. AstraZeneca (UK)

6. Pfizer (United States and Germany)

7. Modena (United States)

8. Johnson & Johnson (United States)

9. Novavax (United States)

Satellite 5 (Russia)

Vaksinat kineze dhe ruse nuk u morën fillimisht në konsideratë nga media perëndimore dhe ajo globale, pjesërisht për shkak të perceptimit se ato ishin inferiore ndaj vaksinave të prodhuara nga Moderna, Pfizer-BioNtech ose AstraZeneca, sipas gazetës së njohur amerikane “The New York Times”.

“Dhe ky perceptim dukej se buronte pjesërisht nga fakti se Kina dhe Rusia janë shtete autoritare. Por, provat e grumbulluara për vaksinat e prodhuara nga këto vende tregojnë se ato janë gjithashtu funksionale.

Një prej revistave kryesore mjekësore, “The Lancet”, publikoi këtë javë rezultatet e ndërmjetme nga provat e fazave të vona që tregojnë se vaksina ruse, Sputnik V kishte një normë efikasiteti prej 91,6%.

Kur ato vende i verifikuan këto vaksina, atëherë ato morën vendime bazuar te provat në lidhje me sigurinë dhe efikasitetin, prova të lëshuara nga prodhuesit kinezë dhe rusë, dhe shumica e tyre u botuan gjithashtu në revista shkencore të vlerësuara nga kolegët si “The Lancet” dhe JAMA, si edhe pas provave të pavarura të tyre.

Pra, të mendosh ndryshe do të thotë të dyshosh në aftësinë ose integritetin e këtyre qeverive, disa prej të cilave kanë sisteme rregullatore shëndetësore të barabarta me ato në Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose Europës.

Përballë mungesave të mëdha të vaksinave dhe vonesave në shpërndarje, Franca, Spanja dhe Gjermania tani kanë filluar të flasin për porosi për vaksinat kineze dhe ruse. Dëshpërimi, me sa duket, më në fund i ka shtyrë ata të lënë mënjanë paragjykimet kundër vaksinave joperëndimore.

Pa dyshim, më shumë informacion në lidhje me vaksinat kineze dhe ruse duhet të jepet për opinionin publik, por e njëjta gjë ende duhet deri diku edhe për vaksinat kryesore perëndimore. Jo të gjitha detajet ose të dhënat e papërpunuara për provat e vaksinave Pfizer-BioNTech dhe Moderna janë vënë në dispozicion, madje as për studiuesit.

Provat në rritje që tregojnë se vaksinat kineze dhe ruse janë të besueshme dhe duhet të merren seriozisht dhe shpejt, veçanërisht duke marrë parasysh çështjet e furnizimit në të gjithë botën.

GAVI, Aleanca e Vaksinave ka disa vaksina perëndimore të rezervuara.

Por, nga llogaria jonë e të dhënave të furnizimit, që nga kjo javë, ajo vlerësoi se ishte në gjendje të transportonte gjatë tremujorit të parë të këtij viti vetëm midis 110-122 milionë doza nga AstraZeneca dhe vetëm 1,2 milionë doza nga Pfizer-BioNTech për 145 nga vendet që janë regjistruar te GAVI për të marrë vaksinat Covid-19″, shkruan NYT.

Nga ana tjetër, sipas analizës sonë të fundit të të dhënave, të siguruara nga firma analitike “Airfinity”, Sinovac tashmë ka nënshkruar marrëveshje për të eksportuar këtë vit më shumë se 350 milionë doza të vaksinës së saj në 12 vende; Sinopharm, rreth 194 milionë doza në 11 vende dhe Sputnik V, rreth 400 milionë doza në 17 vende.

Të gjithë prodhuesit e produkteve kanë deklaruar publikisht se ata do të kenë kapacitetin për të prodhuar deri në 1 miliard doza secila në 2021.

Dhe të tre kanë licensuar vaksinat e tyre tek prodhuesit vendas në disa vende. Disa mjekë dhe aktivistë kanë paraqitur propozime për të rritur shpërndarjen në mbarë botën të vaksinave të prodhuara në Perëndim.

Këto thirrje janë me qëllim të mirë, por edhe ata supozojnë se vaksinat nga vendet perëndimore janë të vetmet që ia vlen të kesh, por duhet të presësh.

Ekziston një zgjidhje më e thjeshtë, tashmë e pranishme: Erdhi koha të fillojmë t’u besojmë vaksinave të vendeve të tjera.