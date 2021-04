Flet për herë të parë për kandidimin si deputet në zgjedhjet e 25 prillit, ish kapiteni Tiranës, Gentjan Muça: Politika nuk njeh “Fair-Play”

Flet për herë të parë për kandidimin si deputet në

Ai është një nga emrat më të dashur të futbollit shqiptar, veçanërisht një nga emrat më të dashur për tifozat e ekipit të Tiranës. Gentjan Muça, ish kapiteni i Tiranës foli në “Fit Station” në News24 për futbollin, familjen dhe për herë të parë rrëfeu për kandidimin si deputet me Partinë Demokratike.

Muça është i 26-të në listën e PD për qarkun e Tiranës dhe për këtë angazhimin politik ai zbuloi për moderatoren Çenkuela Hasa se si filloj çdo gjë.

“Nisi nga një propozim nga banorët e lagjes, nga ai propozim dhe deri ku jemi tani kaluan disa faza të cilat erdhën natyrshëm. Kalimi i raundeve të mëparshme të votimeve deri në kandidimin për deputet ku jemi sot u prit me entuziazëm nga ata që më kishin propozuar. Tani jemi përballë një fakti dhe një pune shumë të madhe. Miqtë dhe të afërmit në fillim u befasuan pasi unë vazhdoj të jem I angazhuar në sport, jam nga një fushë tjetër. Ata kanë pritshmëritë e tyre dhe presin si do të jetë fundi i kësaj historie, por ju kam thënë që do ju befasoj.

Me probematikat që po kalojmë kohët e fundit ka ardhur momenti që politika të ketë në gjirin e saj njerëz normal, duke qenë se jam nga fusha e sportit mund të përcjell frymën e bashkëpunimit dhe po ashtu “Fair-Play” që nuk njihet në politikë- u shpreh ish kapiteni Tiranës”