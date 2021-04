25 prilli, Yuri Kim: Më vjen mirë që u ra dakord për formatin e fletëve të votimit

Ambasadorja Yuri Kim ka reaguar pas komunikimit me mediat që pati Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi në lidhje me formatin e fletëve të votimit, dhe mënyrës sesi do të votohet më 25 prill.

Në një postim në Twitter, Yuri Kim shkruan se përcaktimi i formatit të fletëve të votimit është një lajm i mirë, pasi ato tashmë mund të printohen në kohë e të jenë gati ditën e zgjedhjeve.

”Sapo pashë konferencën për shtyp të Ilirjan Celibashit – shumë mirë të dëgjosh që formati i fletëve të votimit është rënë dakord në mënyrë që ato të shtypen në kohë për zgjedhjet 25 prillit. Ne fuqimisht mbështesim përpjekjet e KQZ për të siguruar që rregullat dhe kushtet e zgjedhjeve të jenë të drejta, në kohë dhe transparente”, shkruan Kim