Basha firmos me shoqatën e bimëve medicinale: Për 8 vite ky sektor është tallur, bujqësia dhe blegtoria në fokusin tonë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, zhvilloi sot një takim me përfaqësues të shoqatës të bimëve medicinale në Malësinë e Madhe, nga ku firmosën edhe marrëveshjen për mbështetjen që do të jap qeveria e dal nga vota e pas 25 prillit. Në bisedën që patën me Bashën, përfaqësuesit u shprehën se për 8 vite ky sektor vetëm është tallur duke ja humbur vlerat që ka për ekonominë.

“Industria e bimëve dhe erëzave sot ka punësuar mbi 90 mijë punonjës në gjithë vendin. Realizon mbi 57 milionë dollarë eksporte dhe do të thosha që, dhe do të kërkojmë edhe në marrëveshjen që kemi realizuar që nëse do ndihmohet kjo industri do mundet të shtojë vende pune pasi ёshtё i vetmi punësim sot real qё ёshtё nё zonat e rurale tё vendit tonё.

Kjo industri ndonëse nga vlerat qё qarkullojnë mund tё duket e vogël por ёshtё si serumi nё trupin e njeriut ku shpërndahen kёtё para nё tё gjithё ekonominë e vendit dhe sidomos tek ata tё cilёt nuk kanё asnjё shans pёr t’u punёsuar mё shpejt se nё kёtё sektor. Ne kemi kёrkuar kёtё takim zoti Basha duke shpresuar dhe shpresojmë shumë qё mё nё fund do hapet njё dritare e vërtet pёr at ndihmuar kёtё industri pasi shpeshherë ёshtё mbledhur por mё shumë ёshtё vёnё nё lojë, ёshtё tallur, dhe mё nё fund nuk kemi realizuar asnjё gjё. Marrëveshja qё do tё shkruajmë sot, midis partisё Demokratike dhe industrisë sё bimëve tё erëzave, unë i siguroj anembanë të gjithë anëtarët, individët, grumbulluesit dhe eksportuesit, se do të jetë një marrëveshje reale dhe me kontributin dhe me ndihmën që do të japin qeveria Basha nesër do kemi mundësi për vende pune dhe të rrisim eksportet dhe ato produktet që tashmë kemi vite që po i marrim jashtë ti certifikojmë si “Made in Albania””- u shpreh kryetari i shoqatës Filip Gjoka.

“Industria e bimëve mjekësore ka shumë problematika por një nga problematikat shumë kryesore do të thosha unë është për shkak se bimët medicinale janë një produkt i cili nuk ka peshë edhe për këtë shkak ne detyrohemi të marrim shumë magazina me qira. Dhe problemi është tek taksa vendore, te taksa e ndërtesës për shkak se magazinat që marrim ne thjeshtë magazinohen produktet e rrinë të mbyllura aty sepse tregu nuk është gjithmonë i gatshëm. Dhe kjo është një nga kërkesat që kishim ne për taksën e ndërtesës që të përgjysmohej të paktën me 50% sepse është një taksë e cila na ndikon direkt. Kjo ishte një nga kërkesa. Çfarë zgjidhje mund ti japim?” – u shpreh përfaqësuesi Doriano Koldashi.

Duke theksuar shkatërrimin që i është bërë në 8 vite sektorit më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, siç është ai i bujqësisë, Basha tha se qeveria e dal nga vota e 25 prillit këtë sektor e konsideron strategjik. Ai tha se angazhimi i parë do të jetë një paketë subvencionesh prej 100 milionë euro si mbështetje e drejtpërdrejtë për kultivuesit, për fermerët dhe për blegtorët shqiptarë, në bazë prodhimit. Heqja e taksës 240 lekë për karburantin, digjitalizimi i disbursimeve dhe zgjidhja me pronat, janë disa nga angazhimet e tjera që do ndërmerren. Ndërsa sa i përket sektorit të bimëve medicinale tha se do të ketë mbështetje të veçantë, ku për këtë firmosi dhe kontratën me përfaqësuesit e kësaj shoqate.

“Gjatë këtyre viteve kam vizituar Malësinë e Madhe disa herë dhe e di që aktiviteti i kultivimit, mbledhjes dhe eksportit të bimëve medicinale ka qenë prej vitesh dhe dekadash një nga aktivitetet më kryesorë për familjet e Malësisë së Madhe. po e di po kështu që në Elbasan, veçanërisht në zonën e Dumresë dhe në zona të tjera të Shqipërisë nga Erseka në jug dhe në zonën e nën Shkodrës ky është një nga aktivitetet më kryesore brenda një prej degëve më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare që është bujqësia.

Ky është momenti për të theksuar edhe një herë përkushtimin tonë dhe zotimet tona ndaj sektorit të bujqësisë, të agro-përpunimit dhe të ushqimit. Ne e konsiderojmë këtë sektor, së pari, strategjik, sepse ka të bëjë apo më mirë të themi lidhet drejtpërdrejt me një në çdo dy banorë të vendit tonë. Të dhënat zyrtare tregojnë që 49% e popullsisë akoma jeton me aktivitetin rural, pra qoftë bujqësor, blegtoral apo akuakulturë, apo bletari apo bimë medicinale dhe me aktivitete të tjera përpunuese të lidhura me kultivimin dhe me mbarështimin e blegtorisë. Dhe çfarë kanë marrë këto 8 vite gjysma e popullit, gjysma e njerëzve, e taksapaguesve, e atyre që kanë paguar dhe vazhdojnë të paguajnë taksat më të larta në Ballkan, çmimin e energjisë dhe të naftës më të lartë në rajon, të naftës faktikisht më të lartin në botë bashkë me Suedinë dhe Singaporin? Investimet në këtë sektor janë pothuajse zero. Kudo ku kam shkuar mungesat kryesore kanë të bëjnë me rrugë, vaditje, kullim, energji elektrike. Pra zero apo afër zero investime për të mbështetur bujqësinë, blegtorinë, agropërpunimin. Nga ana tjetër kemi thyer një tjetër rekord në Ballkan, do të thoja ndoshta dhe në planet. Jemi vendi që në letër ka subvencionet më të papërfillshme për sektorin. Ndërkohë Bashkimi Europian gjysmën e buxhetit e ka subvencione për fermerin europian. Prandaj një nga arsyet kryesore se përse ekonomia është në krizë dhe populli është varfëruar këto 8 vite është braktisja totale që i është bërë sektorit të bujqësisë dhe gjithë nënsektorëve të tij.

Zgjidhja jonë është e qartë, është e zbatueshme dhe do të vihet në funksionim prej ditës së parë të qeverisë tonë që do të dalë me votë pas 25 prillit. Angazhimi ynë i parë është një paketë subvencionesh prej 100 milionë euro si mbështetje e drejtpërdrejtë për kultivuesit, për fermerët dhe për blegtorët shqiptarë. Në bazë prodhimit, në bazë sipërfaqes që kultivon më një sasi apo me një shumë monetare për çdo ton prodhimi që do të disbursohet përmes një mekanizmi të digjitalizuar që do të shmangë kontaktin korruptive midis zyrtarëve rajonalë, drejtorive përkatëse dhe fermerit shqiptar. Duke eliminuar çdo burokraci, dhe kur them çdo burokraci kam parasysh ato halle të pazgjidhura që fillojnë që nga certifikatat e pronësisë, tokat e deri tek NIPT-et ku për fermerin shqiptar numri personal i identifikimit do të përbëjë në të njëjtën kohë edhe NIPT-in e tij.

Duke vazhduar me shpikjet që na kanë bërë muajt e fundit me diferencimin 20, 6% e cila bie e gjitha në kurrizin e fermerëve shqiptarë dhe industrisë agropërpunuese. 100 milionë euro në vit do të mundësojnë që fermeri shqiptar ta gëzojë frytin e djersës së vet. E të gëzojë për mua nuk do të thotë të mbajë veten dhe fëmijët me bukë por të kthehet në pjesë të shtresës së mesme shqiptare. Pa diskutim edhe kostoja e naftës ku do të përfshihet edhe heqja e taksës Rama prej 240 lekësh për litër e ka bërë naftën shqiptare atë që thamë të tretën më të shtrenjtë në botë pas Suedisë dhe Singaporit. Po ka fusha në të cilat Shqipëria jo vetëm konkurron por mund të kthehet realisht në një shembull pozitiv. Një nga fushat që na ka mbledhur bashkë sot këtu është ajo e bimëve mjekësore, bimëve medicinale dhe erëzave.

Ndërkohë që unë e di, nga studimet e ekspertëve tanë se mbështetja në veçanti e bimëve medicinale dhe erëzave është një aktivitet me një potencial të jashtëzakonshëm për të rritur mirëqenien dhe të ardhurat në këtë sektor. Kërkesa në vendet e Bashkimit Europian, por deri në SHBA, e në Australi, e në Zelandë është e pa ngopshme, është e pa shterueshme. Kujtoj këtu edhe shafranin që konsiderohet një bimë, e krahasojnë me floririn dhe kultivohet në disa zona kryesisht në disa zona të Dumresë. Por dhe shumë e shumë kultivarë të tjerë medicinale apo erëza, me çmime siç e them edhe një herë të cilat justifikojnë plotësisht investimin që ne do të kryejmë sepse do na kthehet dhjetëfish, 15, 20-tridhjetëfish si mirëqenie për fermerin, si mirëqenie për mbledhësin, grumbulluesin, përpunuesin dhe eksportuesin.

Pra, si mirëqenie për ekonominë kombëtare. Potenciali është të shkojmë nga 57 në 570 milionë, në një miliardë, në dy miliardë të ardhura vetëm nga këta kultivarë. Imagjinoni se çfarë do të thotë kjo për bilancin tregtar të vendit, imagjinoni se çfarë do të thotë kjo për familjet e këtyre zonave. Në vend që t’i çojnë, t’i degdisin fëmijët për të punuar si emigrantë në punë të zeza apo punëtorë me mëditje në vendet fqinje. Se çfarë mirëqenie do të sjellë ? Se si do të lehtësojë vështirësitë ekonomike të familjeve shqiptare, se si do të lehtësojë vuajtjet e nënave, lotët e nënave që kanë 8 vjet që shohin shtëpitë që i zbrazen nga fëmijët?”- tha Basha.