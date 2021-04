Lefter Maliqi: Teksa Rama porosit Gjiknurin të vjedhë vota, ne takojmë qytetarë të ndershëm

Lefter Maliqi po vijon fushatën e tij në Berat. Teksa poston foto me elektoratin e LSI, deputeti shprehet se teksa Rama porosit Gjiknurin të vjedhë vota, LSI afron njerëz të ndershëm.

Statusi i plotë

Ndërsa Kryerilindasi vazhdon porosit Gjiknurin të bëjë tërmet më 25 Prill, pra të vjedhë vota hapur fare, ne takojmë qytetarë të ndershëm që votën ia japin ndryshimit të madh. Pranë nesh afrohen qytetarët pa asnjë lloj interesi, sepse më 25 Prill do votojnë për veten dhe familjen e tyre. Berati është veshur i gjithi me uniformën e Opozitës së Bashkuar dhe më 25 Prill do të luajë vetëm për të fituar, dhe kupa i takon vetëm atij, sepse ne do punojmë për Shqipërinë dhe shqiptarët, jo për qeveritarët dhe oligarkët. Të bashkuar për një qëllim, me 3 mandate e nisim me LSI-në!