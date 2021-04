Rama jep lajmin: Sapo kemi arritur marrëveshjen, 50 mijë doza të tjera të vaksinës Sputnik brenda 10 ditëve në Shqipëri

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se një tjetër marrëveshje është arritur për të sjellë 50.000 doza të tjera të vaksinës ruse. Rama shkruan se brenda 10 ditëve vaksinat do jenë në Shqipëri. Për shefin e qeverisë drita e daljes nga tuneli sa vjen e zmadhohet.

“ Sapo kemi arritur marrëveshjen për të sjellë në Shqipëri 50.000 doza të tjera të vaksinës Sputnik brenda 10 ditëve

Ne do ta fitojmë këtë luftë me forcën e karakterit e të kembënguljes sonë dhe do ta lemë shpejt pas tunelin e pandemisë, ku drita e daljes sa vjen e zmadhohet”, deklaroi Rama pasditen e sotme.