Tri shenjat që i pret dashuria e madhe gjatë muajit prill

Në gjysmën e parë të prillit, disa personazhe do të përjetojnë më në fund romancën e shumëpritur, dhe ata që janë tashmë në një lidhje, një lulëzim i ri dashurie, ndërsa fundi i muajit është koha ideale për tu lidhur me familjen.

Bricjapi

Pjesëtarët e kësaj shenje do të përqendrohen në familjen dhe shtëpinë. Është e mundur që ai të rinovojë diçka në apartament ose madje të presë që familja të zgjerohet së shpejti, kështu që ai do të konsiderojë gjithashtu blerjen e një hapësire të re, më të madhe banimi.

Ata që janë në marrëdhënie do të jenë të lidhur më fort me partnerin e tyre në prill, dhe ata do të gjejnë paqe dhe lumturi duke shkuar në natyrë gjithnjë e më shpesh. Pavarësisht sa përgjegjësi kanë – ata do të gjejnë pak kohë për të ‘karikuar bateritë’, transmeton KP.

Beqarët gjithashtu do të përjetojnë një lulëzim dashurie, të cilët mund të gjejnë shoqen e tyre të shpirtit gjatë prillit, veçanërisht në fillim të muajit. Do të lulëzojë edhe jeta beqare, e cila do të rrisë shanset për të gjetur një partner. Është lehtësisht e mundur që ata të gjejnë dashuri falë një miku.

Virgjëresha

Personat e lindur në këtë shenjë presin një përmirësim të dukshëm në komunikimin me partnerin e tyre. Ajo atmosferë e re, më e këndshme dhe romantike në shtëpi do t’i gjejë ata edhe pak të papërgatitur, por ata do të befasohen pozitivisht.

Në një moment ata do të duket sikur më në fund mund të bëjnë një pushim, të hapin krahët dhe të ngrihen. Për më tepër, në prill i presin shumë momente të bukura dhe me pasion.

Virgjëreshat beqare mund të gjejnë romancë në punë, ka shumë të ngjarë në fund të muajit. Kjo marrëdhënie e re do të jetë e sinqertë, e këndshme dhe interesante.

Peshqit

Momentet së bashku do të bëhen të mrekullueshme dhe afërsia ngadalë do të rinovohet dhe thellohet. Është e mundur që marrëdhënia e tyre të hyjë në një nivel të ri, më të thellë, madje disi shpirtëror. Kjo do të përmirësojë komunikimin.

Ata do të kuptojnë mirë njëri-tjetrin dhe më në fund do të kuptojnë se cili ka qenë problemi në të kaluarën. Gjithashtu, për Peshqit, marrëdhëniet brenda familjes do të përmirësohen – disa probleme dhe mosmarrëveshje të vjetra do të zgjidhen në një mënyrë paqësore.

Beqarët kanë buzëqeshur që prej 10 prillit. Pas kësaj periudhe, shanset për t’u takuar me një shpirt binjak janë shumë të mëdha. Është e mundur që ata të fillojnë një romancë me dikë që kanë njohur për një kohë të gjatë dhe i cili i ka tërhequr që më parë. Kjo lidhje do të jetë e fortë, e kujdesshme dhe harmonike, dhe komunikimi do të jetë i shkëlqyeshëm, transmeton Lovesens.