“Do ta bëjmë Shqipërinë kampione të turizmit në Ballkan”, Rama nga Kolonja: Kjo bashki do ketë ujë 24 orë, në të gjithë territorin e saj

Kryeministri Edi Rama, nga kolonja, deklaroi se qeveria socialiste do ta bëjë Shqipërinë kampione të turizmit në Ballkan. Rama shtoi se bashkia e Kolonjës, do ketë 24 orë ujë në ditë.

“Do ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm. Do ta bëjmë duke investuar në portin e Durrësit, në Vlorë, në Sarandë. Aeroporti i Kukësit do nisë së shpejti punë, edhe Aeroporti i Vlorës për pak kohë do të fillojë punë, edhe Aeroporti i Sarandës do jetë gati. Do hapim shumë porta për të ardhur në vendin tonë.

Korça është afirmuar si destinacion. Kjo bashki do ketë ujë 24 orë, në të gjithë territorin e saj. Do të investojmë në agro-turizëm. Do investojmë, që të vijnë sa më shumë turistë. Në Rehovë më tregonin se vinin francezë. Ne do shkojmë më larg edhe se kaq. Ne mund t’ia dalim dhe do tejkalojmë tifozllëkun politik, duke parë interesin e përbashkët”, tha Rama.