Rama: Vaksinimi s’ka këputur ende zinxhirët e infektimit, çdo shkelje e rregullave e rrit numrin e infektimeve, shton plagët

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Kolonjë ku po zhvillon një takim me kandidatët e Partisë Socialiste në qarkun e Korçës. Rama u shpreh se vaksinimi masiv vazhdon, por të gjithë qytetarët duhet të respektojnë rregullat pasi vaksinimi nuk ka shkuar në pikën që të këpusë zinxhirët e infektimit në të gjithë hallkat e tyre.

Mes të tjerash, Rama tha se edhe Partisë Socialiste i vijnë mijëra e mijëra mesazhe nga mbështetës duke kërkuar që edhe ata të dalin me flamuj nëpër duar dhe të grumbullohen së bashku.

“Më vjen keq që nuk mund të kemi më shumë njerëz, por besoj se njerëzit e arsyeshëm, kushdo që ka një fije arsye e mirëkupton këtë qasje tonën sepse për ne përballja elektorale është një moment detyrimi karshi njerëzve, që ne do ta respektojmë deri në fund. Por, mbi fushatën, mbi partitë, pushtetin, është shëndeti i të gjithëve. Shëndeti i kërcënuar nga një armik i padukshëm që godet ne 360 gradë. Që nuk shikon se me kë je, se sa ke, godet sapo i jepet mundësia. Ndërkohë që jemi në një fazë të re të kësaj lufte, në fazën finale, me vaksinimin masiv, që do ta na mundësojë ta nxjerrim jashtë nga jetët tona, e domosdoshme që secili nga ne të respektojë rregullat.

Vaksinimi është në proces, por nuk ka shkuar në pikën që të këpusë zinxhirët e infektimit në të gjithë hallkat e tyre. Çdo grumbullim, çdo shkelje e rregullave e saboton procesin e vaksinimit, e vonon daljen nga tuneli, e rrit numrin e infektimeve, shton plagët dhe numrin e jetëve të humbura, ne nuk kemi nevojë ta provojmë, kur e shohim në Kosovë, çfarë solli fushata elektorale me turma në aspektin e luftës me armikun ë e padukshëm. Solli një rritje të numrit të infektimeve dhe të jetëve të humbura. Po ashtu edhe në Mal të Zi solli humbje jetësh, plagosje dhe rritje të numrit të infektimeve. Po çfarë besimi mund të kenë njerëzit te atë që nuk kanë forcën e karakterit për të treguar forcë përmes numrit të njerëzve.

Edhe ne kemi pasur një përmbytje mesazhesh, ku na shkruajnë: ‘pse nuk dalim të tregojmë forcën’; ‘pse nuk dalim me flamuj’. Për arsyen e vetme se ne nuk jemi njësoj me ata, një çetë me lloj e lloj rrymash. Ne jemi Partia Socialiste, kemi karakter tu bëjmë ballë sfidave. Mandatin e dytë sfidat në kthyen në një luftë dhe jo në një qeverisje”, u shpreh Rama.