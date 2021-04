Ish-deputeti i PD bëhet baba për herë të parë: Plot emocione e lumturi ishte takimi me ty biri im

Ish-deputeti demokrat Klevis Balliu është bërë baba për herë të parë. Bashkëshortja e tij, ka sjellë në jetë një vogëlush dhe lajmin e ka bërë të ditur vetë Balliu me anë të një postimi në “Facebook”.

Postimi i plotë:

Të dashur miq.

Sot kam vendosur të ndaj me ju lajmin më të rëndësishëm, më të lumtur të jetës time.

Sot unë dhe bashkëudhëtarja e jetës time jemi bërë prindër për herë të parë.

Plot emocione, lumturi ishte takimi me ty biri im, takim që nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë.

Por këtë momen nuk mund të mos e ndaja me ju miqtë e mi të mirë në kohë të bukura dhe të vështira.

Zoti bekoftë çdo fëmijë dhe çdo prind të këtij vendi.