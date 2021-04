Mbyllet zyrtarisht aeroporti i Rinasit, deri nesër nuk ka ulje-ngritje avionësh

Aeroporti i Rinasit është mbyllur zyrtarisht për shkak të pezullimit të punës së kontrollorëve ajrorë. Ministrja e Infrastrukurës, Belinda Balluku dështoi të arrijë një marrëveshje me kontrollorët që kanë pezulluar punën.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton se nuk do të ketë asnjë ulje-ngritje avionësh pasi s’ka punonjës në kulla për të kontrolluar. Kjo do të vijojë deri në orën 10:00 të datës 8 prill. Madje edhe tek mbikalimet nuk do të ketë punonjës për të njoftuar nëse është qielli i lirë për avionët apo jo.

65 punonjës të AlbControl kanë pezulluar punën për shkak të pagave të tyre, stresit në punë dhe kërkojnë zgjidhje të kontratës.