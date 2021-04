Gjykata e Tiranës ka dënuar me 5 vite burg Vladimir Gjutën, i cili u arrestuar me një armë me vete pranë selisë së Partisë Socialiste, në shkurt të vitit 2020.

Pas arrestimit, Gjuta u fajësua për “mbajtje pa leje të armëve luftarake” dhe për “mbajtje pa leje të armëve të ftohta”. Ai u pikas nga punonjësit e Gardës, teksa ishte me armë pranë selisë së PS, dhe u ndalua nga forcat “Shqiponja”.