Rama reagon për grevën e Albcontrol: Sabotimi s’do tolerohet, organizatorët do të kallëzohen penalisht

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me protestën e kontrollorëve ajrorë të Rinasit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se sabotimi i aktivitetit në Aeroportin “Nënë Tereza” nuk do të tolerohen.

Ai thotë protesta po përdoret politikisht që të pengohet ardhja e vaksinave në vend, ndërsa shton se organizatorët do të përballen me ligjin.

REAGIMI

“Sabotimi i rëndë i aktivitetit të Aeroportit “Nënë Tereza” nuk do të tolerohet! Frymëzuesit e kësaj lëvizjeje të çartur çartiste, Saliu që gjuan me gurë digjitalë dhe Iliri, që hedh gurin e markës “Leshko” dhe fsheh dorën, duan mbylljen e aeroportit për të mos ardhur vaksinat!

Organizatorët do të kallzohen penalisht dhe do të përballen me ligjin, që ndalon rreptësisht ndërprerjen e aktivitetit të kullës nga ana e kontrollorëve! Të tjerët duhet të vendosin menjëherë: O me shtetin në punë o me antishtetin në një proces penal për cënim të sigurisë kombëtare!”