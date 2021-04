Një tjetër mjek shqiptar ka humbur betejën me virusin e rrezikshëm Covid-19. Mësohet se ka humbur jetën mjeku i njohur korçar, Adhon Polena, në moshën 75-vjeçare,

Mjeku mësohet se ka ndërruar jetë pas një beteje të gjatë me Covid-19. Doktor Adhoni do të mbahet mend si një nga intelektualët korçar, një familjar me vlera dhe një qytetar i rrallë. A

Adhon Polena është djali i doktorit të njohur ikonës së mjekësisë, Sotir Polena.