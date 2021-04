Irlanda e Veriut në flakë pas Brexit

Kthehen flakët në Irlandën e Veriut, mes tensioneve sektare, në sfondin e një post-Brexit që kërcënon të materializohet me fantazmat më të frikshme të së kaluarës.

Tani për tani ato janë episode të rrethuara, por zjarri që gjendet nën hi kush e di se çfarë shkakton nëse përhapet mes klimës së javës së fundit, që frikëson pothuajse të gjithë në pallatet e pushtetit.

Dhe kjo fillon nga ata lokalë të Stormont, koalicionit të madh të udhëhequr nga kryeministrja e parë sindikaliste e DUP-it, Arlene Foster, me në krah si zëvendëskryeministër i aleatit republikan-armik i Sinn Fein, Michelle O’Neill e deri te qeveria qendrore në Londër e Boris Johnsonit.

Pas disa netësh përplasjesh dhe dhune të shpërndara nga Derry (besnikë të lidhjes me Londrën monarkiste) në vendet e tjera simbolike të asaj që ishte sezoni i përgjakshëm i telasheve para paqes historike e së Premtes së Madhe 1998, natën e kaluar shpërtheu trazira e fundit Belfast.

Duke filluar me lagjet me një shumicë protestante dhe me sulme policore ndaj gazetarëve, sulm ndaj një autobusi urban që digjet në zemër të errësirës, përfshirja e aktivistëve radikalë ka sjellë kaos në qytetin katolik-republikan-nacionalist.

Një skenar paralajmërimesh të një lufte urbane duhet të nxitë udhëheqësit politikë të fraksioneve rivale për të thirrur një mbledhje emergjente të qeverisë, që do të ndihmonte në uljen e toneve.

Ministri britanik për Çështjet e Irlandës së Veriut, Brandon Lewis, u dërgua urgjentisht si i plotfuqishmi i Johnson në Belfast për të ndërmjetësuar, për të qetësuar si dhe për të këshilluar këtë kaos politik.