Në ditën e lindjes, Xhensila Myrtezaj surprizohet në mënyrën më të veçantë (Foto)

Sot për familjen Kallaku është një ditë speciale, pasi Xhensila feston ditëlindjen e 28-të. Këngëtarja ka marrë një dhuratë mjaft të veçantë sapo ka hyrë mesnata, të cilën ia ka bërë e motra.

“Të dua shumë e shtrenjta ime, Alba”, shkruhet në pusullën krahas dhuratës.

Kujtojmë se Xhensila ka përgatitur një tjetër surprizë që do të vijë shumë shpejt. “Prive” ka mësuar se këngëtarja do të bashkëpunojë me Getoarin dhe Majk. Sipas burimeve kënga është në punim e sipër dhe do të publikohet gjatë muajve në vijim, por ende nuk ka një datë të saktë.