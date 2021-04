VIDEO/ Rrëshen, jetimja nuk ka festuar kurrë ditëlindjen, zemrën e ka të ngarkuar me dhimbje

Në emisionin “Shqiptarët për shqiptarët” në News24 këtë të premte u transmetua historia e një vajze në Rrëshen. Vajza e mitur quhet Jonida. S’ka festuar dot kurrë një ditëlindje, s’ka shijuar dot kurrë kënaqësinë e një torte me qirinj, për të shprehur mbi to dëshirat e saj fëmijërore.

“Kurrë nuk kam festuar asnjë ditëlindje si gjithë të tjerët, kurrë, vetëm kur më kanë ftuar unë thosha po unë do kem ndonjë dhuratë ndonjë tortë, të paktën të isha dhe unë si fëmijët e tjerë, nuk e festojmë dot, vetëm bukë të përditshme kemi. Mami ma fsheh nuk ma tregon, ajo nuk ka mundësitë e duhura, ishte në vështirësi, për ne për vete, nuk e shikoja dot ashtu duke qarë”, thotë mes ngashërimeve Jonida.

Jonida i ka sytë me lot e zemrën ngarkuar nga dhimbja për veten e nënën e saj. Po pse? Cili është fati i saj? Cila është jeta e saj. Gjatë emisionit këtë mbrëmje ju do të mësoni gjithcka për Jonidën e vogël, që ka mbetur jetime. Thirrja e Elvisit, Sidritit dhe Eneidës për ndihmë sot do të jetë pikërisht për të.