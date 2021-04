Partnerja i bën dedikimin romantik Shpat Kasapit: Sa me fat jam, jetoj me zërin tend

Shpat Kasapi dhe partnerja e tij, Selvija janë kthyer në një ndër çiftet më të dashur për publikun. Dyshja janë gjithmonë aktiv në rrjetet sociale, ku nuk mungojnë dhe dedikimet për njëri-tjetrit.

Së fundmi, partnertja e këngëtarit i ka kushtuar fjalët më të bukura Shpatit në një postim në InstaStory.

“Sa me fat jam që dëgjoj çdo ditë zërin tënd, nuk lodhem duke pritur me orë të tëra në çdo aktivitet tëndin, shpirt. Ti këndon unë jetoj me zërin tënd”, ka shkruar Selvija krahas fotos ku shihet Shpati teksa këndon.