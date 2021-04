”Fitorja e LSI nis nga Vlora”, Grisejda Myslimi: 25 prilli është dita e triumfit të rinisë

Kandidatja për deputete e LSI-së në qarkun e Vlorës, Grisjeda Myslimi thotë se fitorja e LSI-së nis nga ky qark.

Përmes një postimi në facebook, teksa shihet me të rinjtë vlonjatë, ajo shprehet edhe se 25 prilli do të jetë dita që do të triumfojë rinia shqiptare.

”Asnjë sekondë ndalesë drejt referendumit të 25 prillit, ditës së triumfit të rinisë vlonjate. Fitorja e LSI në të gjithë Shqipërine do të nisë nga Vlora e Pavarësisë! LSI. Bashkohu edhe ti, VOTO VAJZAT E VLORËS”, thotë kandidatja e LSI-së.