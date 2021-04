Kryemadhi kujton se si u zgjodh deputete në Kombinat në 2001-shin: Do ta çojmë deri në fund betejën për shtëpitë e kombinatësve

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka zhvilluar sot një takim me banorë të Kombinatit, ngriti shqetësimin për shembjen e pallateve në këtë zonë, ndërsa akuzoi për këtë çështje Bashkinë e Tiranës. Kryemadhi tha se ndërtimet në kryeqytet janë absurditet.

Mes të tjerash ajo tha se ajo beson tek të rinjtë, duke shtuar se ëndrrat e tyre janë të patjetërsueshme.

“Kujtoj kohën, vitin 2001 kur kombinatasit me votuan mua si deputet të PS-së. Ai moment kur Kombinati, Misto Mame, Qyteti i Nxënësve, unaza e re, i dhanë Monika Kryemadhit 71% të votave si deputet në mazhoritar. Që të vije në Kombinat, duheshe mbi 1 orë e gjysëm sepse nuk kishte rrugë. Kombinatasit bllokonin rrugën se nuk kishte ujë, nuk kishte çerdhe. Këtu pas nesh ishte kanali i famshëm i Sharrës, që përmbyste Kombinatin sa herë binte shi. Dritat mungonin në Kombinat, në Fushë Misto Mame, në Unazë të re, sepse sa herë binte shi, shtyllat e tensionit apo kabinat elektrike fikeshin. Çdo ditë në kombinat para 30 vitesh ishte hall sepse nuk kishin as ujë, as drita, as rrugë dhe asgjë tjetër, vetëm baltë dhe vështirësi. Së bashku me socialistët e asaj kohe, ne bëmë që brenda 1 viti jo vetëm të mbyllet kanali i Sharrës, jo vetëm të bëhej rruga, të mbillnim blirët buzë rrugë, të bënim poliklinikën me Bankën Botërore, jo vetëm të bënim të gjithë infrastrukturën me Cooperazione Italiane në atë kohë. Të gjithë ju e mbani mend fabrikën që donin ta privatizonin për 500 mijë lekë të vjetra dhe ne ndërhymë dhe e bëmë shkollë, që është sot në atë zonën e Misto Mames. E pra të gjitha këto u bënë me një vullnet politik, me dëshirën e banorëve, të deputetit dhe të gjithëve bashkarisht për të ju shërbyer qytetarëve. Shtëpitë do i ndërtoni aty ku i kishit, prokuroria të hetojë lëvizjet e Bashkisë së Tiranës dhe parave nëpërmjet bankave.

Sot në Kombinat si para 21 vjetëve na u desh përsëri me zotin Vasili 1 orë e 20 minuta për të ardhur nga zyrat e LSI deri në kombinat, për shkak të trafikut, bllokimit të rrugëve, absurditetit që po ndodh çdo ditë e më shumë për shkak të ndërtimeve në Tiranë. Sot nga ky vendi ku jam unë shikoj godina të shembura, të rrënuara. Të kthesh kokën do të shikosh fasadën e dëmtuar që Edi Rama i ka bërë Kombinatit. Ajo që unë dua të theksoj dhe them, dhe që tha edhe Floida, sepse unë besoj tek të rinjtë dhe të rejat, sepse dëshirat dhe ëndërrat e tyre, janë të patjetërsueshme. Çdo kush do jepte jetën për të realizuar ëndërrat e fëmijëve të tij dhe prandaj unë besoj tek të rinjtë, besoj të forca që Floida ka për ta çuar deri në fund betejën për shtëpitë e kombinatësve, që bashkia e Tiranës me Edi Ramën në krye duan të shembin. Pallatet që kombinatësit i kanë ndërtuar me gjakun e tyre, të prindërve të tyre, siç ndërtuan Kombinatin, tashmë Edi Rama kërkon t’i largojë nga shtëpitë e tyre, pronat e tyre për të ju dhanë oligarkëve për të ndërtuar kullat dhe për të kthyer truallin e kombinatësve në lulishte. Betejën e parë qytetarët e kombinatit e fituan. Fituan në Gjykatën Administrative për vendimet e parregullta që Bashkia e Tiranës ka marrë për tjetërsimin e pronave të kombinatësve. Ky është vetëm fillimi. Ne do ta çojmë deri në fund për të mbajtur jo veç fjalën që ju kemi dhënë, por sepse kjo është më njerëzorja, e ndershmja që secili nga ne ka. Nëse ne nuk respektojmë pronën e tjetrit si mund të respektojmë të drejtat e njeriut, të shkollës, të shëndetit, të fjalës. E pra, kombinatasit që kanë shtëpitë aty do ti rindërtojnë prap me paratë e buxhetit të shtetit dhe jo paratë e tyre.

Sepse sot jo vetëm Bashkia e Tiranës por edhe çdo institucion tjetër duhet të jetë shumë i kujdesshëm, dhe i bëj thirrje Prokurorisë të hetojë për lëvizjen e parave që bëhet nëpërmjet bankave të nivelit të dytë nëpër qytetarë të tjerë, të cilët kërkojnë t’ju tjetërsojnë pronën apo votën.”, tha Kryemadhi.

Me tej ajo shtoi se: “Dhe ajo që dua të theksoj është që Kombinati është një njësi administrative, që për hir të së vërtetës është një nga mini qytetet që ka emocionin, forcën, kurajën, dëshirën për punë. Është nga ato mini qytete, që kanë nxjerrë intelektualë, ekonomistë, shumë njerëz që i kanë dhënë shoqërisë shqiptare. Dhe jam e bindur që do vazhdojë. Pse? Sepse Kombinati është një strukturë e majtë. Kombinati është i majtë se është i punëtorëve, sepse është i shtresës së mesme, është e familjeve të varfra, është e njerëzve që e duan vendin e tyre, është e njerëzve që janë të lidhur me luftën nacional çlirimtare, është e njerëzve që besojnë tek vlerat e solidaritetit dhe ti japin dorën njëri – tjetrit. E pra Kombinati është komplet tjetër nga ajo çfarë kërkon ta shesë rilindja e Edi Ramës.

Ne në Kombinat kemi themeluar LSI-në. Unë kam qenë në 2005-n kandidate e LSI-së dhe ajo që dua të them është që rezultati ka qenë i jashtëzakonshëm dhe jam e bindur që përsëri në Kombinat do të ketë rezultat të jashtëzakonshëm, por jo në përqindje, do të jetë forcë e parë, forcë e paparë, sepse Kombinati ka atë energjinë pozitive, ka të rinjtë dhe të rejat, ka forcën e e të rinjve dhe të rejave, forcën e të ardhmes.

Sot në fakt do doja t’ju thosha shumë gjëra, por janë kaq shumë për të folur për Kombinatin, për të folur për ‘Misto Mamen’ që nuk është më me dy qendra votimi, por është bërë me 16 të tilla. Për të folur për Unazën e Re që sot i është ndërruar emri dhe i është vënë ‘Astiri’, e cila ishte me tre qendra votimi dhe sot është me 16. Për të folur për qytetin e nxënësit, që vazhdon akoma të jetë në mungesën e infrastrukturës, të dritave, të ujit dhe përsëri edhe pse është mu në mes të Tiranës, i detyrojnë qytetarët të zvarriten. Për të mos vazhduar më pas me problematikat e legalizimeve apo edhe tek problematika të tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve.

