Britania e Madhe lehtëson disa masa kundër COVID-19, hapen dyqanet dhe baret

Duket se Britania e Madhe do të dalë nga izolimi i gjatë prej muajsh për shkak të shifrave të të infektuarve me Covid . Dyqanet, parukeritë, palestrat dhe kopshtet e pubet në Angli do të rihapen këtë të hënë.

Kryeministri Boris Johnson ka thënë se sot është një “hap i madh” drejt lirisë nga kufizimet e pandemisë COVID-19.

Palestrave të mbyllura, pishinave, bibliotekave dhe kopshteve zoologjike gjithashtu u është dhënë e drejta për të hapur dyert e tyre, ashtu siç edhe është lejuar zhvillimi i ngjarjeve festive brenda hoteleve, ku rezervimet janë rritur, shkruan tg.

Një fushatë vaksinimi që ka dhënë një goditje të parë në më shumë se gjysmën e të rriturve dhe masat e bllokimit kanë ulur vdekjet me më shumë se 95% dhe rastet me mbi 90% nga kulmi i janarit.