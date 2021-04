Çift i ri në Përputhen? Atdheu dhe Antonela arratisen së bashku në Milano

Atdheu dhe Antonela janë një nga dyshet më të komentuara të “Për’puthen”. Ai pati një ballafaqim me Antonelën, ku më shumë se për t’u sqaruar me të, ata dukeshin se po zhvillonin një takim të mohuar ku konkurrentja u shpreh se kishte një pëlqim akoma për të dhe madje kërkoi me ngulm kthimin e Atdheut në program.

Prej kohësh, ndjekësit kanë aluduar për një romancë të mundshme mes Antonelës dhe Atdheut. Mirëpo, duket se dyshja i ka përforcuar dhe më shumë dyshimet e tyre, pasi së fundmi duket se kanë zgjedhur të njëjtin lokacion, Milanon.

Të dy kanë shfaqur pamje nga Milano, por natyrisht duke mos pranuar që gjenden në shoqërinë e njëri-tjetrit. Mbetet për t’u parë sesi do të vijojë kjo histori mes dy konkurentëve të Përputhen.