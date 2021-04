Grisejda Myslimi: Forca dhe energjia e të rinjve vlonjatë do ta shporrë “Rilindjen” nga Vlora. Do të sjellë fitoren e sigurt më 25 prill

Kandidatja e LSI në qarkun e Vlorës, Grisejda Myslimi thotë se forca dhe energjia e të rinjve vlonjatë do ta shporrë “Rilindjen” nga Vlora dhe to të sjellë fitoren e sigurt më 25 prill.

Në një postim në Facebook, Myslimi shkruan

Fuqia e LSI është rinia dhe fuqia e vërtetë e rinisë është bashkimi i saj me LSI.

Forca dhe energjia e të rinjve vlonjatë do të shporrë “Rilindjen” nga Vlora dhe do të sjellë fitoren tonë të sigurt më 25 prill.

Të dashura motra dhe nëna vlonjate: VOTONI PËR VAJZAT E VLORËS!

Unë do të jem zëri juaj, zëri i Vlorës në Parlament!