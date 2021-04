“Jemi kaq të emocionuar”, Emina Çunmulaj  në pritje të ëmbël për herë të tretë

Modelja e njohur shqiptare me famë botërore, Emina Çunmulaj së shpejti do të bëhet nënë për herë të tretë. Lajmin e ka bërë me dije vetë Emina me anë të një postimi në “Instagram”.

Modeja shfaqet në një jaht përkrah 2 vajzave të saj, Ella dhe Mia, ku teksa zbulon barkun e rrumbullakosur ajo tregoi edhe gjininë e bebes së tretë, që është djalë.

“Mezi po presim të takojmë vëllain tonë të vogël,” është fjalia që formojnë fjalët e shkruara në truporet e tyre të plazhit. “Vogëlushi i vogël është rrugës dhe ne jemi kaq të emocionuar,” shkruan ajo në mbishkrimin e fotos.

https://www.instagram.com/p/CNh_xbcnClZ/